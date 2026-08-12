Ulissi prolunga per un altro anno con la XDS Astana: “La mia esperienza al servizio della squadra”

Nel contesto di una squadra che punta ad arrivare sempre più in alto, l’esperienza diventa molto spesso un valore fondamentale. Entra in quest’ottica di riflessione la scelta operata dalla XDS Astana Team di prolungare per un altro anno l’accordo contrattuale con Diego Ulissi.

Il corridore toscano, all’età di trentasette anni, non sceglie di appendere la bicicletta al chiodo e continuerà per almeno una stagione con l’intento dichiarato di mettere la propria esperienza a disposizione della squadra e dei corridori più giovani.

La legittima soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Sono molto felice di continuare con l’XDS Astana Team. Dopo questi ultimi diciotto mesi, posso affermare con certezza di aver trovato un gruppo incredibile di corridori e di collaboratori che lavorano insieme in modo eccezionale. In ogni gara cerco sempre di dare il massimo e continuerò a farlo anche nella prossima stagione, mettendo a disposizione la mia esperienza per aiutare la squadra a raggiungere risultati ancora migliori”.

Il ringraziamento alla dirigenza e agli sponsor: “Vorrei ringraziare Alexandr Vinokurov, la dirigenza della squadra e i nostri sponsor per la fiducia riposta in me e per avermi offerto questa nuova opportunità. La stagione non è ancora finita e abbiamo ancora diversi obiettivi importanti da raggiungere. Poi inizierà una nuova stagione e, insieme alla squadra, punteremo ancora più in alto”.