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Arctic Race of Norway 2026, Poels e Van Eetvelt tra i favoriti. L’Italia punta su Crescioli e Pinarello
Sarà la suggestiva cornice dei paesaggi del Nord Europa a catturare l’attenzione degli appassionati. Tutto pronto per l’inizio di uno degli appuntamenti immancabili dell’estate del grande ciclismo internazionale. Prende il via giovedì 13 e si concluderà domenica 16 agosto la Arctic Race of Norway.
La breve corsa a tappe, giunta alla sua tredicesima edizione, scatta da Evenes e si conclude a Narvik dopo aver percorso 698,9 km. Le squadre partecipanti si sfidano per decidere chi raccoglierà l’eredità del neozelandese Corbin Strong, vincitore dello scorso anno davanti al britannico Tom Pidcock e a Christian Scaroni.
Un tracciato nervoso si sviluppa in quattro tappe: la prima sembra riservata all’arrivo a ranghi compatti con il duello tra i velocisti, mentre la seconda potrebbe già fornire le prime indicazioni in termini di rapporti di forza tra i favoriti con la presenza dei settori di sterrato. Ad essere decisivi saranno però i due arrivi in salita.
In ottica classifica generale i candidati più autorevoli al successo finale sembrano essere l’olandese Wout Poels della Unibet Rose Rockets, il belga Lennert Van Eetvelt della Lotto Intermarché, l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva, già Maglia Rosa al Giro d’Italia, e il danese Anders Foldager del Team Jayco AlUla. In casa Italia proveranno a mettersi in evidenza Ludovico Crescioli del Team Polti VisitMalta e Alessandro Pinarello della NSN Cycling Team.