Si infiamma il ciclomercato 2027: Primoz Roglic allontana le voci di ritiro ed è tra i più ambiti

Dopo l’incidente occorsogli in allenamento lo scorso 31 luglio, Primoz Roglic è pronto a tornare in bici allontanando contestualmente le voci di un possibile ritorno, per lo sloveno classe 1989.

Nonostante la sua partecipazione alla Vuelta 2026 sia in dubbio, il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe sta già pensando al futuro; che non sarà con la sua attuale squadra, con comunicazione nota di non rinnovo dell’accordo fra le parti.

Secondo quanto riporta il sito belga HNL, Roglic sarebbe al centro di un intrigo di ciclomercato: da una parte la Pinarello Q36.5, che ha mostrato un forte interesse, dall’altra la Lotto – Intermarché, che vuole provare a lavorare sottotraccia.

Il 36enne potrebbe gradire proprio quest’ultima formazione, anche perché la Lotto – Intermarché fa parte del WorldTour: questo darebbe a Roglic ulteriori possibilità di restare ai massimi livelli aituando anche una compagine che fra le sue fila a quel Jarno Widar che in futuro potrebbe diventare capitano del team belga.