LIVE Europei 2026, lunedì 10 agosto in DIRETTA: DOPPIETTA nel getto del peso! Oro Fabbri, argento Weir!

NUOTO

Ad aprire il programma saranno i 400 misti maschili, con Alberto Razzetti. Notizia inattesa: non sarà al via Jacopo Barbotti, rivelazione dei campionati italiani assoluti di Riccione. Razzetti, forte del 4’13”37 nuotato al Settecolli, punta con decisione alla finale. L’assenza per infortunio del francese Léon Marchand cambia completamente gli equilibri della gara: Ilya Borodin, Max Litchfield e Cedric Büssing sono tra gli uomini più accreditati.