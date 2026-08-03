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Tour de France femminile 2026, tappa di oggi Ginevra-Poligny: orari, tv, percorso, favorite. Tappa incerta e aperta a diversi scenari
Una nuova giornata di grandi emozioni è alle porte. L’inizio di gara si è tinto di arancione grazie alla straripante partenza di Lorena Wiebes. Il Tour de France femminile 2026 riprende la propria corsa con la terza frazione, Ginevra-Poligny di 156,5 chilometri.
La tappa odierna potrebbe concludersi con diversi scenari, anche se non è da escludere l’arrivo del gruppo a ranghi compatti, situazione che concederebbe alla leader della classifica generale di poter rafforzare ulteriormente il proprio primato. Le squadre delle velociste dovranno però essere brave a controllare le velleità di chi cercherà la fuga da lontano o di chi tenterà il colpo nel finale.
PERCORSO
Le atlete si misurano con un tracciato ondulato per la quasi totalità della sua durata. Le fatiche di giornata iniziano con il Col de la Faucille, prima categoria di 11,4 chilometri al 6,3% di pendenza media, e la Côte de Lajoux, terza categoria di 3,6 chilometri al 5,6%. A metà gara le cicliste scalano il Col de la Savine seconda categoria di 5,6 chilometri al 5,1% di pendenza media, mentre al chilometro 100,8 è previsto il traguardo volante di Champagnole. Nel finale la Côte de Chaux-Champagny rappresenterà l’ultimo ostacolo da affrontare.
FAVORITE
I vari scenari che il disegno odierno permette di ipotizzare aprono la strada a diverse candidature per la vittoria. In caso di azione di atlete dotate di particolare esplosività potrebbero provare a farsi largo l’olandese Puck Pieterse della Fenix-Premier Tech e la francese Celia Gery della FDJ United – SUEZ. L’eventualità di un attacco da lontano costituirebbe un’opzione in grado di aprire la strada alle olandesi Lucinda Brand della Lidl-Trek e Mischa Bredewold del Team SD Worx – Protime.
Nel caso in cui il Team SD Worx – Protime decidesse di tenere chiusa la corsa e di controllare qualsiasi tentativo di attacco diventerebbe quasi automatico indicare l’attuale titolare della maglia gialla come candidata principale per la conquista del terzo successo consecutivo. Il tratto finale in pianura sembra non rendere credibile la possibilità di un duello tra le candidate alla vittoria finale. Non è però da escludere a priori la possibilità che un’atleta del calibro di Demi Vollering possa decidere di lanciarsi all’attacco.
PROGRAMMA TOUR DE FRANCE FEMMINILE
Lunedì 3 agosto – Terza tappa Ginevra-Poligny (156,5 km)
Orario di partenza: 13.25
Orario di arrivo: 17.40 circa
DOVE VEDERE LA TERZA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta live testuale: OA Sport