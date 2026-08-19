Tiafoe-Tien, siparietto dopo la sfida a Cincinnati: cosa è successo nel torneo dell’Ohio

Frances Tiafoe si prende la rivincita su Learner Tien e, al termine di una sfida tutta americana decisa al terzo set, regala anche uno dei momenti più divertenti della serata. Il 28enne statunitense supera il giovane connazionale per 6-4, 4-6, 6-4 nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, ma è quanto accade a pochi metri dalla rete dopo l’ultimo punto a catturare l’attenzione.

Il match aveva già tutti gli ingredienti per essere combattuto. Tiafoe arrivava infatti con un conto aperto nei confronti di Tien, che lo aveva battuto a Delray Beach all’inizio della stagione. A Cincinnati, però, l’esperienza e la maggiore abitudine a gestire i momenti delicati hanno fatto la differenza. Dopo aver conquistato il primo set, Tiafoe ha subito la reazione del connazionale, capace di pareggiare i conti. Nel parziale decisivo, però, è stato “Big Foe” a trovare gli spunti necessari per chiudere la partita.

Il vero siparietto è arrivato subito dopo. Tien ha approfittato del momento per prendere bonariamente in giro il connazionale a proposito del problema alla mano destra che aveva fatto temere una sua assenza dal torneo. Pochi giorni prima, infatti, Tiafoe aveva annunciato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti. L’operazione era andata bene e il giocatore aveva rassicurato i tifosi, lasciando però intendere che il rientro sarebbe avvenuto in tempi brevi.

I dubbi sulla sua presenza a Cincinnati erano quindi comprensibili, soprattutto considerando che proprio in Ohio Tiafoe aveva raggiunto la finale nel 2024. Alla fine, però, lo statunitense ha recuperato più rapidamente del previsto e si è presentato in campo in condizioni sufficienti per affrontare un match di grande intensità.

Tien, evidentemente, non ha resistito alla tentazione di scherzarci sopra. Sorridendo, vicino alla rete, ha accusato l’avversario di aver inscenato l’intervento: “Non sei infortunato, fratello. Non sei infortunato, stai mentendo. Quell’intervento era una farsa“. Una provocazione chiaramente giocosa, diventata la coda più divertente di una partita tutt’altro che amichevole.