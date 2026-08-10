Primo giorno di gare agli Europei 2026 di nuoto in piscina. All’Olympic Aquatics Centre (OAC) di Saint-Denis si farà sul serio, in una settimana di competizioni che si preannuncia scoppiettante. Il day-1 vedrà protagoniste le staffette 4×200 stile libero, maschile e femminile.

Le batterie definiranno le formazioni qualificate all’atto conclusivo, in programma questa sera. L’Italia è tra le squadre intenzionate a giocarsi le proprie chance per salire sul podio. Proprio in quest’ottica, lo staff tecnico azzurro ha deciso di correre un rischio relativamente al quartetto maschile.

La squadra italiana, inserita nella seconda e ultima batteria in corsia 5, non schiererà ai blocchetti di partenza il proprio atleta di riferimento, Carlos D’Ambrosio. La scelta è quella di risparmiare le energie dell’italo-cubano, confidando di avere un margine sufficiente per centrare la qualificazione alla finale. In acqua ci saranno Filippo Megli, Alessandro Ragaini, Jacopo Barbotti e Marco De Tullio.

È chiaro che dai quattro azzurri ci si attenda una prestazione all’altezza delle proprie possibilità, anche con lo stimolo di conquistarsi un posto nel quartetto che affronterà la sfida nella sessione serale. Nella batteria degli italiani sarà la Gran Bretagna il principale riferimento, ma non andranno sottovalutate Croazia, Lituania e Irlanda.

Per quanto riguarda la prova femminile, le azzurre saranno anch’esse impegnate nella seconda batteria. Anna Chiara Mascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao andranno a comporre il quartetto italiano. Per la 15enne tricolore si prospetta una mattinata particolarmente intensa: prima della staffetta, infatti, affronterà anche le batterie dei 100 stile libero.

Germania, Gran Bretagna e Ungheria saranno le principali rivali nella batteria delle azzurre, chiamate a spingere al massimo per ottenere il miglior risultato possibile e assicurarsi un posto nella finale di questa sera.