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Atletica

Sveva Gerevini in corsa per il record italiano dell’eptathlon dopo quattro prove agli Europei

Pubblicato

48 minuti fa

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Per approfondire:
Sveva Gerevini
Gerevini / Grana FIDAL

Dopo un’ottima sessione diurna arriva una lieve flessione per Sveva Gerevini nelle ultime due prove della prima giornata dell’eptathlon ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. La multiplista azzurra si trova in nona posizione nella classifica generale a fine day-1, quando mancano ancora salto in lungo, giavellotto e 800 metri al termine delle sette fatiche.

Gerevini ha limitato parzialmente i danni con un miglior lancio da 12.89 metri nel getto del peso (ventesimo posto nella singola specialità), rimanendo però distante 59 cm dal personale, stampando poi un solido 23.78 ventoso (+2.4 m/s) che le vale il nono tempo assoluto della serata nei 200. La trentenne cremonese si porta così a quota 3725 punti, restando pienamente in corsa per aggiornare il suo recente record italiano (nella tabella di marcia è a +9).

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Davanti a tutte dopo quattro prove c’è la polacca Adrianna Sulek-Schubert a 3968 punti, con un margine di 24 lunghezze sulla neerlandese Sofie Dokter (autrice di un favoloso 23.05 nei 200), 42 sull’irlandese Kate O’Connor, 57 sulla tedesca Sophie Weissenberg, 103 sull’altra olandese Emma Oosterwegel e 122 sulla svizzera Annik Kalin.

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