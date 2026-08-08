Continua a prendere forma anno dopo anno una staffetta che potrebbe regalare grandi soddisfazioni in futuro all’atletica italiana, dopo gli storici risultati raccolti nell’ultimo lustro dalla 4×100 maschile. Stiamo parlando della 4×100 femminile, che ha già toccato nel recente passato dei picchi eccezionali (su tutti il quarto posto mondiale di Budapest 2023) e sembra ormai pronta ad un imminente ricambio generazionale.

Zaynab Dosso farà da trait d’union e rappresenta un punto fermo della staffetta veloce, in qualità di campionessa mondiale indoor sui 60 metri e primatista nazionale dei 100, ma alle sue spalle stanno crescendo delle giovani emergenti che potranno rendere più competitivo e profondo il gruppo della 4×100 in vista di Los Angeles 2028 e soprattutto dei prossimi due cicli olimpici.

Il nome sulla bocca di tutti è chiaramente quello di Kelly Doualla, rising star della velocità europea e (forse) globale capace di salire sul podio iridato U20 a soli 16 anni in una stagione che l’ha vista abbassare il personale da 11.21 a 11.14 diventando la seconda donna italiana più veloce della storia sui 100 metri. Sulla carta sarà proprio la campionessa d’Europa U18 in carica a ricoprire il ruolo di secondo pilastro della staffetta, mentre per il resto si profila all’orizzonte un ballottaggio allargato per le altre due frazioniste.

Ad oggi le più esperte Gloria Hooper, Vittoria Fontana, Alessia Pavese e Dalia Kaddari forniscono maggiori garanzie, ma presto verranno insidiate da varie giovani in rampa di lancio come Elena Cambiolo, Alice Pagliarini e soprattutto le due migliori italiane di sempre a livello juniores nei 200 metri Margherita Castellani ed Elisa Valensin, già protagoniste la scorsa estate nella 4×100 che vinse l’oro agli Europei U20 di Tampere insieme a Doualla e Pagliarini.