Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 9 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 9 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France femminile, la Volta a Portugal ed il Giro di Polonia, il Motomondiale con il GP della Gran Bretagna di MotoGP, Moto2 e Moto3, l’atletica con i Mondiali U20, e tanto altro ancora.
Prosegue il cammino nel WTA 1000 di Toronto 2026 di tennis per l’azzurra Sara Errani, in coppia con la statunitense Nicole Melichar-Martinez, che affronterà nei quarti di finale del torneo di doppio la coppia composta dall’australiana Ellen Perez e dalla neerlandese Demi Schuurs. L’incontro sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 18.30 italiane sul Center Court, ma si giocherà comunque non prima delle ore 22.00.
Per quel che riguarda il Motomondiale 2026, si concluderà il fine settimana del GP della Gran Bretagna, con il warm up e le gare che si disputeranno a Silverstone e saranno valide per la dodicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 9 agosto
2.00 Volley femminile, Mondiali U17: Italia-Corea del Sud – YouTube Volleyball World
2.45 Atletica, Mondiali U20 Eugene: 4a giornata, sessione serale – Eurovision Sport, differita 7.30 Rai Sport HD e Rai Play
8.00 Pentathlon, Europei: staffetta mista – YouTube Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu
8.00 Cricket, Challenge League: Italia-Bahrein – ICC TV
8.05 Canottaggio, Mondiali U19 Plovdiv: 4a giornata – 9.05 worldrowing.com
8.30 Canoa slalom, Europei J/U23 Epinal: 4a giornata – YouTube Paddle Europe
10.40 MotoGP, GP Gran Bretagna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
12.00 Basket, Europei U16: Girone B, Italia-Turchia – YouTube FIBA
12.15 Moto2, GP Gran Bretagna: gara (17 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.10 differita TV8 HD, tv8.it
13.00 Golf, PGA Tour: Wyndham Championship, 4° giro – Discovery Plus e HBO Max, dalle 19.00 anche su Eurosport 2 HD e DAZN
13.15 Basket femminile, Europei U18: finale 7° posto, Italia-Lettonia – YouTube FIBA
13.35 Ciclismo, Giro di Polonia: 7a tappa – Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
14.00 MotoGP, GP Gran Bretagna: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it
14.25 Ciclismo, Volta a Portugal: 4a tappa – 16.30 Discovery Plus, HBO Max
14.30 Triathlon, World Cup Asuncion: élite femminile – triathlonlive.io
15.30 Moto3, GP Gran Bretagna: gara (15 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 18.35 differita TV8 HD, tv8.it
16.05 Ciclismo femminile, Tour de France: 9a tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
16.10 Equitazione, Global Champions Tour Londra: Grand Prix of London – Discovery Plus, HBO Max
17.30 Triathlon, World Cup Asuncion: élite maschile – triathlonlive.io
18.30 Tennis, WTA 1000 Toronto: ottavi singolare e quarti doppio (2° match dalle 18.30 non prima delle 22.00 Errani/Melichar Martinez-Perez/Schuurs) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
18.30 Tennis, ATP Masters 1000 Montreal: ottavi di finale singolare e doppio – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV
19.45 Calcio, Coppa Italia: turno preliminare, Arezzo-Brescia – Nessuna copertura tv/streaming
21.00 Atletica, Mondiali U20 Eugene: 5a giornata, sessione unica – Eurovision Sport, dalle 22.00 Rai Sport HD e Rai Play
21.00 Calcio, Coppa Italia: turno preliminare, Benevento-Ravenna – Nessuna copertura tv/streaming
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 DALLE 12.15
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00
LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI POLONIA DALLE 14.30
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 15.30
LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE DALLE 16.00