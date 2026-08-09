Sport in tv oggi (domenica 9 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 9 agosto, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France femminile, la Volta a Portugal ed il Giro di Polonia, il Motomondiale con il GP della Gran Bretagna di MotoGP, Moto2 e Moto3, l’atletica con i Mondiali U20, e tanto altro ancora.

Prosegue il cammino nel WTA 1000 di Toronto 2026 di tennis per l’azzurra Sara Errani, in coppia con la statunitense Nicole Melichar-Martinez, che affronterà nei quarti di finale del torneo di doppio la coppia composta dall’australiana Ellen Perez e dalla neerlandese Demi Schuurs. L’incontro sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 18.30 italiane sul Center Court, ma si giocherà comunque non prima delle ore 22.00.

Per quel che riguarda il Motomondiale 2026, si concluderà il fine settimana del GP della Gran Bretagna, con il warm up e le gare che si disputeranno a Silverstone e saranno valide per la dodicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 9 agosto

2.00 Volley femminile, Mondiali U17: Italia-Corea del Sud – YouTube Volleyball World

2.45 Atletica, Mondiali U20 Eugene: 4a giornata, sessione serale – Eurovision Sport, differita 7.30 Rai Sport HD e Rai Play

8.00 Pentathlon, Europei: staffetta mista – YouTube Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu

8.00 Cricket, Challenge League: Italia-Bahrein – ICC TV

8.05 Canottaggio, Mondiali U19 Plovdiv: 4a giornata – 9.05 worldrowing.com

8.30 Canoa slalom, Europei J/U23 Epinal: 4a giornata – YouTube Paddle Europe

10.40 MotoGP, GP Gran Bretagna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

12.00 Basket, Europei U16: Girone B, Italia-Turchia – YouTube FIBA

12.15 Moto2, GP Gran Bretagna: gara (17 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.10 differita TV8 HD, tv8.it

13.00 Golf, PGA Tour: Wyndham Championship, 4° giro – Discovery Plus e HBO Max, dalle 19.00 anche su Eurosport 2 HD e DAZN

13.15 Basket femminile, Europei U18: finale 7° posto, Italia-Lettonia – YouTube FIBA

13.35 Ciclismo, Giro di Polonia: 7a tappa – Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

14.00 MotoGP, GP Gran Bretagna: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it

14.25 Ciclismo, Volta a Portugal: 4a tappa – 16.30 Discovery Plus, HBO Max

14.30 Triathlon, World Cup Asuncion: élite femminile – triathlonlive.io

15.30 Moto3, GP Gran Bretagna: gara (15 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 18.35 differita TV8 HD, tv8.it

16.05 Ciclismo femminile, Tour de France: 9a tappa – Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

16.10 Equitazione, Global Champions Tour Londra: Grand Prix of London – Discovery Plus, HBO Max

17.30 Triathlon, World Cup Asuncion: élite maschile – triathlonlive.io

18.30 Tennis, WTA 1000 Toronto: ottavi singolare e quarti doppio (2° match dalle 18.30 non prima delle 22.00 Errani/Melichar Martinez-Perez/Schuurs) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

18.30 Tennis, ATP Masters 1000 Montreal: ottavi di finale singolare e doppio – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

19.45 Calcio, Coppa Italia: turno preliminare, Arezzo-Brescia – Nessuna copertura tv/streaming

21.00 Atletica, Mondiali U20 Eugene: 5a giornata, sessione unica – Eurovision Sport, dalle 22.00 Rai Sport HD e Rai Play

21.00 Calcio, Coppa Italia: turno preliminare, Benevento-Ravenna – Nessuna copertura tv/streaming

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 DALLE 12.15

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI POLONIA DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 15.30

LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA U20 DALLE 21.00