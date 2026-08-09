Quando corre Marcell Jacobs agli Europei di atletica 2026: orari semifinale e finale, tv, streaming

Marcell Jacobs si presenterà con i favori del pronostico sui 100 metri agli Europei 2026 di atletica e andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutivo in quella che viene considerata la gara regina. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha firmato il miglior tempo della stagione a livello europeo (9.96 in Diamond League a Parigi), scendendo sotto i dieci secondi anche in occasione del Golden Gala (9.99) e vincendo agevolmente il titolo tricolore.

Il velocista lombardo, autore anche di un roboante 9.67 ventoso a Eisenstadt, inseguirà il risultato a effetto in quel di Birmingham (Gran Bretagna), dopo aver già festeggiato a Monaco nel 2022 e a Roma nel 2024. Il ribattezzato Messia dell’atletica italiana se la dovrà vedere in particolar modo con quattro rivali molto temibili, con la consapevolezza che servirà un crono di spicco sotto i dieci secondi per fare saltare il banco e difendere lo scettro.

Il nostro portacolori dovrà fare i conti con i britannici Romell Glave, Jeremiah Azu e Louie Hinchliffe, senza dimenticarsi del tedesco Owen Ansah. L’appuntamento è per martedì 11 agosto: esentato dalle batterie della mattina in quanto testa di serie, gareggerà direttamente nelle semifinali delle ore 21.30 e poi in finale alle ore 22.45 per cercare di meritarsi ancora una volta la medaglia d’oro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei 100 metri con Marcell Jacobs agli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Rai Play, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MARCELL JACOBS EUROPEI

Martedì 11 agosto

Ore 21.30 100 metri, eventuali semifinali – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Ore 22.45 100 metri, eventuale finale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARCELL JACOBS EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.