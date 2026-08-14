Shapovalov-Mannarino, pallata addosso e sguardi tesi: cosa è successo a Cincinnati

Il primo turno del Cincinnati Open 2026 ha regalato un episodio ad alta tensione tra Denis Shapovalov e Adrian Mannarino. A far salire la temperatura in campo è stata una pallata ravvicinata del francese, che durante uno scambio a rete ha colpito direttamente il corpo del canadese con una velocità superiore ai 130 km/h.

Mannarino ha immediatamente chiesto scusa, lasciando intendere di non aver avuto l’intenzione di colpire l’avversario. La reazione di Shapovalov, però, è stata tutt’altro che conciliante. Il canadese, evidentemente contrariato, ha perso la calma e ha protestato con veemenza nei confronti del francese, trasformando un episodio di gioco in uno dei momenti più accesi dell’incontro.

Da quel momento, l’atmosfera è rimasta elettrica. I due hanno continuato a scambiarsi occhiate tese, mentre la partita assumeva un tono sempre più nervoso. La tensione si è percepita anche nei successivi scambi, con Shapovalov particolarmente aggressivo e determinato a non lasciarsi condizionare dall’episodio.

Sul piano sportivo, tuttavia, il canadese è riuscito a trasformare la rabbia in concentrazione. Shapovalov ha infatti dominato il primo set, chiuso con un netto 6-1, e ha poi completato l’opera nel secondo, imponendosi 6-4. Una vittoria maturata senza ulteriori cedimenti, nonostante un match reso complicato anche dalla tensione accumulata in campo.

Il confronto si è chiuso con una stretta di mano a rete decisamente fredda e sbrigativa. Poche parole e nessun particolare gesto di distensione tra i due, a conferma di quanto l’episodio della pallata avesse lasciato strascichi fino alla fine.

VIDEO SHAPOVALOV-MANNARINO A CINCINNATI