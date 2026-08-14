Flavio Cobolli verso Cincinnati: “Voglio rifarmi dopo Montreal. Le ATP Finals? Provo a non pensarci…”

Secondo Masters 1000 sul cemento nordamericano e Flavio Cobolli ha la chiara intenzione di rifarsi dopo la delusione di Montreal. In Canada, infatti, è uscito nel match d’esordio contro Yannick Hanfmann e, senza ombra di dubbio, ha dato il via al suo mese di agosto nel modo peggiore possibile. A questo punto la concentrazione del tennista romano è sull’importante torneo dell’Ohio che, come tradizione, farà da antipasto agli attesissimi US Open che scatteranno a fine mese a New York.

Il finalista del Roland Garros cerca di guardare al bicchiere mezzo pieno verso Cincinnati, approcciando al torneo nella maniera più positiva possibile: “Sono arrivato a Cincinnati presto, prima di quanto mi aspettassi. Questo mi dà tanta forza ed energia per provare a fare meglio qui”. (Fonte: Sky Sport).

Il Masters 1000 dell’Ohio non è un appuntamento di secondo piano per il nostro portacolori: “In questi anni è migliorato molto il torneo, si sta tanto bene fuori dal campo e si possono fare tante attività: golf, calcio-tennis, padel. Tutte cose che possono aiutarti a non pensare solo al campo. Anche noi tennisti giochiamo spesso insieme, questo ci avvicina e rende tutto più semplice. Stare lontano da casa tante settimane non è mai facile, soprattutto quando perdi subito in un torneo. Mi sto allenando bene questa settimana, sto trascorrendo tanto tempo in campo, ed è una cosa positiva per il mio tennis e la mia condizione. Spero che questo torneo vada meglio rispetto a Montreal”.

Cincinnati, US Open e finale di stagione. Il percorso è chiaro, con le ATP Finals di Torino che rimangono all’orizzonte dato che Flavio Cobolli al momento è ancora al quarto posto nella classifica stagionale: “La corsa alle Finals di Torino per me non fa parte del gioco. Sto provando a non pensarci, però è ovvio che ci penso, e questo è sbagliato. Sto cercando di prendere questo obiettivo solo come una spinta mentale, non solo in campo, perché per me è davvero importante. Però la cosa più importante è stare bene fisicamente, riuscire a gestire la stagione come sto facendo, e trovarmi nella posizione giusta in classifica”.