Serie A Élite, il mercato che ridisegna il rugby italiano: tutti i movimenti squadra per squadra

Con l’avvicinarsi della nuova stagione di Serie A Élite, il massimo campionato italiano di rugby vive settimane di grandi manovre sul mercato. Le società si rinforzano puntando su innesti di esperienza internazionale e su giovani di talento provenienti dal vivaio nazionale, disegnando un campionato che si preannuncia ancora più competitivo ed equilibrato. Dai colpi in entrata dei club di vertice ai rinforzi mirati delle formazioni di metà classifica, il quadro che emerge racconta una lega in piena evoluzione.

Tra le squadre più attive c’è sicuramente Valorugby Emilia, che ha bussato alla porta del Petrarca per assicurarsi due pedine di valore come Filippo Alongi e Gianmarco Pietramala, ai quali si aggiunge il rientro dall’estero di Marco Manfredi, proveniente dai Northampton Saints. Non è stata da meno il Viadana, che ha costruito un mercato dal respiro internazionale con l’arrivo del georgiano Shota Tlashadze dal Barça Rugby e dell’argentino Nahuel Debiassi dal Teque Rugby Club, completando il reparto con Guido Volpi in uscita dalle Zebre e Carlos Berlese proveniente da Rovigo.

Sul fronte delle big storiche, il Petrarca ha attinto direttamente dal massimo circuito internazionale, assicurandosi Roberto Fasti e Matteo Noventa dal Benetton Rugby, oltre a Nikolaj Varotto in arrivo dalle Zebre: innesti pensati per consolidare un organico già di altissimo livello, ma che ha visto molto addii, lasciando tanti dubbi tra i tifosi. Anche il Rovigo non è rimasto a guardare, rinforzandosi con Iacopo Bianchi dalle Zebre, l’argentino Javier Alejandro Corvalan dalla Deportiva Francesa Buenos Aires e Cesare Zucconi, arrivato da Biella.

Capitolo a parte merita il lavoro sul mercato di Fiamme Oro e Mogliano. Il club romano ha pescato a piene mani da Colorno, portando a casa Michele Artusio, Lorenzo Casilio e Valerio Cordì, a cui si aggiunge Flavio Pio Vaccari proveniente da Rovigo. Il Mogliano, dal canto suo, ha puntato forte su Viadana, da cui arrivano sia Ignacio Dorronsoro sia Bruno Vallesi, completando la rosa con Aramis Corona da Colorno, David Luisato dal Benetton e il neozelandese Tylor Sefoor dai Valke.

Il resto del campionato non è stato certo a guardare. Biella si è mosso con decisione portando a casa cinque innesti, tra cui spiccano Filippo Bozzoni da Calvisano e il figiano Nikolasi Muli dai Counties Manukau Steelers, oltre a un terzetto pescato tra Petrarca e Valorugby. I Lyons Piacenza hanno puntato su Nicholas Moore, Antonio Tripodo e Antonio Broccio, mentre il Parabiago ha scelto la via internazionale con l’argentino Joaquin Mihura. Chiude il quadro il Vicenza, che ha rinforzato l’organico con ben cinque arrivi, tra cui i sudamericani Manuel Rosmarino dal Peñarol e Rodrigo e Alan Oubiña da Viadana, a conferma di una campagna acquisti che, in tutta la Serie A Élite, promette scintille.