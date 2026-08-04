Rugby, ufficializzato il calendario della Serie A Élite

Prenderà il via il 17 ottobre la Serie A Élite maschile 2026/27, che assegnerà il 96° scudetto della storia del rugby italiano con la finale in programma il 2 giugno. Saranno dieci le squadre al via di un campionato che conferma la formula con le prime quattro classificate qualificate ai playoff e una sola retrocessione diretta al termine della regular season, fissata per il 1° maggio. I campioni d’Italia del Valorugby Emilia inizieranno la difesa del titolo sul campo delle Fiamme Oro, mentre il Petrarca, finalista della scorsa stagione, farà visita ai Rangers Vicenza. Completano il programma inaugurale Rovigo-Viadana, Lyons-Parabiago e Mogliano-Biella.

Il calendario propone subito sfide di grande interesse, ma per rivedere di fronte le due protagoniste dell’ultima finale bisognerà attendere la sesta giornata. Il 12 dicembre, infatti, il Valorugby ospiterà il Petrarca in una delle gare più attese del girone d’andata. Da seguire anche l’esordio della neopromossa Rugby Parabiago 1948, chiamata subito a un banco di prova impegnativo sul terreno dei Sitav Lyons Piacenza.

La stagione regolare si concluderà il 1° maggio, prima di lasciare spazio alle semifinali playoff, in programma con gare di andata e ritorno il 15-16 e il 22-23 maggio. Le vincenti si contenderanno quindi il titolo nella finale del 2 giugno, mentre l’ultima classificata saluterà la massima serie retrocedendo in Serie A per la stagione 2027/28.

SERIE A ÉLITE – CALENDARIO 2026/27

1ª Giornata

Andata: 17/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 30/01/2027 (ore 14:30)

Fiamme Oro Rugby – Valorugby Emilia

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Rugby Viadana 1970

Sitav Rugby Lyons – Rugby Parabiago 1948

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Petrarca

Mogliano Veneto Rugby – Biella Rugby Club

2ª Giornata

Andata: 24/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 06/02/2027 (ore 14:30)

Rugby Viadana 1970 – Fiamme Oro Rugby

Rugby Parabiago 1948 – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Valorugby Emilia – Sitav Rugby Lyons

Biella Rugby Club – Rugby Petrarca

Rangers Rugby Vicenza – Mogliano Veneto Rugby

3ª Giornata

Andata: 14/11/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 27/02/2027 (ore 14:30)

Fiamme Oro Rugby – Rugby Parabiago 1948

Rugby Petrarca – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Sitav Rugby Lyons – Rangers Rugby Vicenza

Biella Rugby Club – Valorugby Emilia

Mogliano Veneto Rugby – Rugby Viadana 1970

4ª Giornata

Andata: 28/11/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 06/03/2027 (ore 14:30)

Rangers Rugby Vicenza – Fiamme Oro Rugby

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Sitav Rugby Lyons

Rugby Parabiago 1948 – Rugby Petrarca

Valorugby Emilia – Mogliano Veneto Rugby

Rugby Viadana 1970 – Biella Rugby Club

5ª Giornata

Andata: 05/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 03/04/2027 (ore 14:30)

Fiamme Oro Rugby – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Rugby Petrarca – Sitav Rugby Lyons

Rugby Viadana 1970 – Valorugby Emilia

Mogliano Veneto Rugby – Rugby Parabiago 1948

Biella Rugby Club – Rangers Rugby Vicenza

6ª Giornata

Andata: 12/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 10/04/2027 (ore 14:30)

Sitav Rugby Lyons – Fiamme Oro Rugby

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Mogliano Veneto Rugby

Valorugby Emilia – Rugby Petrarca

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Viadana 1970

Rugby Parabiago 1948 – Biella Rugby Club

7ª Giornata

Andata: 19/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 17/04/2027 (ore 14:30)

Rugby Petrarca – Fiamme Oro Rugby

Biella Rugby Club – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Mogliano Veneto Rugby – Sitav Rugby Lyons

Rangers Rugby Vicenza – Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 – Rugby Parabiago 1948

8ª Giornata

Andata: 16/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 24/04/2027 (ore 15:30)

Fiamme Oro Rugby – Mogliano Veneto Rugby

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Rangers Rugby Vicenza

Sitav Rugby Lyons – Biella Rugby Club

Rugby Viadana 1970 – Rugby Petrarca

Rugby Parabiago 1948 – Valorugby Emilia

9ª Giornata

Andata: 23/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 01/05/2027 (ore 15:30)

Biella Rugby Club – Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Rugby Viadana 1970 – Sitav Rugby Lyons

Mogliano Veneto Rugby – Rugby Petrarca

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Parabiago 1948

Semifinali: andata il 15/16 maggio; ritorno il 22/23 maggio

Finale: 2 giugno (sede da definire)