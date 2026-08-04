Rugby
Rugby, ufficializzato il calendario della Serie A Élite
Prenderà il via il 17 ottobre la Serie A Élite maschile 2026/27, che assegnerà il 96° scudetto della storia del rugby italiano con la finale in programma il 2 giugno. Saranno dieci le squadre al via di un campionato che conferma la formula con le prime quattro classificate qualificate ai playoff e una sola retrocessione diretta al termine della regular season, fissata per il 1° maggio. I campioni d’Italia del Valorugby Emilia inizieranno la difesa del titolo sul campo delle Fiamme Oro, mentre il Petrarca, finalista della scorsa stagione, farà visita ai Rangers Vicenza. Completano il programma inaugurale Rovigo-Viadana, Lyons-Parabiago e Mogliano-Biella.
Il calendario propone subito sfide di grande interesse, ma per rivedere di fronte le due protagoniste dell’ultima finale bisognerà attendere la sesta giornata. Il 12 dicembre, infatti, il Valorugby ospiterà il Petrarca in una delle gare più attese del girone d’andata. Da seguire anche l’esordio della neopromossa Rugby Parabiago 1948, chiamata subito a un banco di prova impegnativo sul terreno dei Sitav Lyons Piacenza.
La stagione regolare si concluderà il 1° maggio, prima di lasciare spazio alle semifinali playoff, in programma con gare di andata e ritorno il 15-16 e il 22-23 maggio. Le vincenti si contenderanno quindi il titolo nella finale del 2 giugno, mentre l’ultima classificata saluterà la massima serie retrocedendo in Serie A per la stagione 2027/28.
SERIE A ÉLITE – CALENDARIO 2026/27
1ª Giornata
Andata: 17/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 30/01/2027 (ore 14:30)
Fiamme Oro Rugby – Valorugby Emilia
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Rugby Viadana 1970
Sitav Rugby Lyons – Rugby Parabiago 1948
Rangers Rugby Vicenza – Rugby Petrarca
Mogliano Veneto Rugby – Biella Rugby Club
2ª Giornata
Andata: 24/10/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 06/02/2027 (ore 14:30)
Rugby Viadana 1970 – Fiamme Oro Rugby
Rugby Parabiago 1948 – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Valorugby Emilia – Sitav Rugby Lyons
Biella Rugby Club – Rugby Petrarca
Rangers Rugby Vicenza – Mogliano Veneto Rugby
3ª Giornata
Andata: 14/11/2026 (ore 15:30) | Ritorno: 27/02/2027 (ore 14:30)
Fiamme Oro Rugby – Rugby Parabiago 1948
Rugby Petrarca – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Sitav Rugby Lyons – Rangers Rugby Vicenza
Biella Rugby Club – Valorugby Emilia
Mogliano Veneto Rugby – Rugby Viadana 1970
4ª Giornata
Andata: 28/11/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 06/03/2027 (ore 14:30)
Rangers Rugby Vicenza – Fiamme Oro Rugby
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Sitav Rugby Lyons
Rugby Parabiago 1948 – Rugby Petrarca
Valorugby Emilia – Mogliano Veneto Rugby
Rugby Viadana 1970 – Biella Rugby Club
5ª Giornata
Andata: 05/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 03/04/2027 (ore 14:30)
Fiamme Oro Rugby – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Rugby Petrarca – Sitav Rugby Lyons
Rugby Viadana 1970 – Valorugby Emilia
Mogliano Veneto Rugby – Rugby Parabiago 1948
Biella Rugby Club – Rangers Rugby Vicenza
6ª Giornata
Andata: 12/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 10/04/2027 (ore 14:30)
Sitav Rugby Lyons – Fiamme Oro Rugby
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Mogliano Veneto Rugby
Valorugby Emilia – Rugby Petrarca
Rangers Rugby Vicenza – Rugby Viadana 1970
Rugby Parabiago 1948 – Biella Rugby Club
7ª Giornata
Andata: 19/12/2026 (ore 14:30) | Ritorno: 17/04/2027 (ore 14:30)
Rugby Petrarca – Fiamme Oro Rugby
Biella Rugby Club – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Mogliano Veneto Rugby – Sitav Rugby Lyons
Rangers Rugby Vicenza – Valorugby Emilia
Rugby Viadana 1970 – Rugby Parabiago 1948
8ª Giornata
Andata: 16/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 24/04/2027 (ore 15:30)
Fiamme Oro Rugby – Mogliano Veneto Rugby
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta – Rangers Rugby Vicenza
Sitav Rugby Lyons – Biella Rugby Club
Rugby Viadana 1970 – Rugby Petrarca
Rugby Parabiago 1948 – Valorugby Emilia
9ª Giornata
Andata: 23/01/2027 (ore 14:30) | Ritorno: 01/05/2027 (ore 15:30)
Biella Rugby Club – Fiamme Oro Rugby
Valorugby Emilia – FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Rugby Viadana 1970 – Sitav Rugby Lyons
Mogliano Veneto Rugby – Rugby Petrarca
Rangers Rugby Vicenza – Rugby Parabiago 1948
Semifinali: andata il 15/16 maggio; ritorno il 22/23 maggio
Finale: 2 giugno (sede da definire)