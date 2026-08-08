Serena Di Fabio: “Campionessa del Mondo suona bene. Ho gestito le ansie e la pressione”

Serena Di Fabio ha vinto in maniera perentoria i 5000 metri di marcia andati in scena ai Mondiali U20 di atletica, in corso di svolgimento presso l’Hayward Field di Eugene (Oregon, USA). La 18enne abruzzese era la grande favorita della vigilia, in virtù del record europeo di categoria siglato un mesetto fa a Caorle, e ha dettato legge in maniera perentoria: è scappata via fin dalle prime battute di gara, ha inscenato un assolo da vero fenomeno e ha trionfato con venti secondi di vantaggio sulla seconda classifica.

La nostra portacolori ha tagliato il traguardo con il crono di 20:57.57 e ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Ancora fatico a realizzarlo, anche se era proprio quello che volevo. Stamattina pensavo ‘è possibile che diventi campionessa mondiale’, già solamente queste parole nella mia testa risuonavano forse non come pesanti, però sicuramente a dir poco importanti. Adesso che ci sto iniziando a credere suonano molto bene”.

L’azzurra ha poi proseguito: “Dietro questo oro ci sono il sostegno del mio allenatore, della mia squadra, della mia famiglia, ma c’è anche tanto lavoro su me stessa, non solo dal punto di vista atletico, ma anche personale, perché ho dovuto gestire le mie ansie che sono spuntate soprattutto ieri: arrivavo con il miglior tempo mondiale dell’anno ed è stata comunque una delle gare con più pressioni, sono molto contenta di come l’ho gestita questa mattina”.