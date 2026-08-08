Nicolò Vidal esplode da talento coccolato: bronzo ai Mondiali U20, demolito il primato italiano. E la penalità postuma al giapponese…

Nicolò Vidal ha conquistato una splendida medaglia di bronzo ai Mondiali U20 di atletica, riuscendo a salire sul gradino più basso del podio al termine dei 5000 metri di marcia che hanno animato la penultima mattinata di gare all’Hayward Field di Eugene (Oregon, USA), uno dei grandi templi dell’atletica internazionale.

L’azzurro si era presentato all’appuntamento con grandi ambizioni e si è reso protagonista di una superlativa rimonta nella seconda metà di gara, dove ha fatto sfogare tutti i suoi cavalli. Il 18enne lombardo è partito in maniera accorta, ma ha dovuto fare i conti con una gara da ritmi forsennati e da record del mondo di categoria. La risalita è stata brillante e il nostro portacolori è riuscito a recuperare di gran carriera, tagliando il traguardo in quarta posizione, a meno di due secondi dalla gloria.

L’amarezza iniziale è stata cancellata pochi minuti dopo, quando al giapponese Nato Roppongi è stata inflitta una penalità di trenta secondi: l’asiatico è scivolata in quarta piazza e così l’allievo dell’allenatrice Ilaria Lanzani ha potuto festeggiare il bronzo. Si tratta di un riconoscimento che certifica la caratura internazionale di Nicolò Vidal, indubbiamente uno dei prospetti più interessanti del tacco e punta tricolore, oggi capace di confermarsi in un contesto decisamente competitivo e significativo, anche in vista del passaggio tra i grandi.

Dopo il bronzo conquistato sui 5000 metri agli Europei U18 nel 2024 e il trionfo dello scorso anno agli EYOF, il brianzolo ha ampliato il proprio palmares con il nuovo record italiano di 18:56.19 e ha regalato all’Italia il terzo alloro di questa spedizione, dopo il bronzo di Kelly Doualla sui 100 metri e l’oro di Serena Di Fabio sui 5000 metri di marcia. La gara è stata vinta dall’australiano Isaac Beacroft, che ha firmato il nuovo record del mondo under 20 con il crono di 18:40.37.

Alle spalle dell’oceanico si è piazzato il cinese Huajia Pu (18:43.70, primato asiatico), quarto il penalizzato Roppongi (19:24.42), a precedere l’irlandese Seamus Clarke (19:28.27) e l’indiano Nitin Gupta (19:32.30). Alessio Coppola ha chiuso al tredicesimo posto in 19:54.24. Vidal si è migliorato di oltre un minuto (aveva 19:59.15), ha abbassato di 13 secondi il precedente limite italiano di categoria di Giuseppe Disabato (19:09.37 nel 2025).