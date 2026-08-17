Scottie Scheffler domina il St. Jude Championship, trionfo assoluto del numero 1

Il FedEx St. Jude Championship si trasforma in una delle vittorie più devastanti della carriera di Scottie Scheffler. Anzi, non è una vittoria: per il numero 1 mondiale è un autentico dominio. -17 totale (68 61 68 66), -4 oggi e la tranquillità di non avere bisogno di forzare niente. A Memphis, in breve, mentre si consuma la lotta per entrare nei migliori 50 che proseguiranno il percorso verso il Tour Championship, si conferma che per il momento non ci può essere domanda circa chi davvero sia il leader del golf mondiale a oggi.

Seconda posizione per Si Woo Kim: il sudcoreano agguanta il -9 con un -2 nell’ultima giornata e va, dunque, a mettersi in una posizione importante anche in vista dei prossimi ultimi due appuntamenti sul PGA Tour. Terzo a -8 lo svedese Alex Noren, che s’inserisce insieme all’altro USA Sam Burns, uno dei due inseguitori di Scheffler prima della discesa causata da un +3.

L’altro all’inseguimento era Sungjae Im, ma anche per l’altro sudcoreano dai due colpi di ritardo la discesa si è sentita in modo evidente: +4 di giornata, -7 totale e viene agguantato anche dall’americano Wyndham Clark.

Infine, va rilevato il gruppo degli uomini in settima posizione a -6. Un novero importante, composto dallo svedese Ludvig Aberg, da Xander Schauffele, da Jake Knapp, dal giapponese Hideki Matsuyama e dall’inglese Tommy Fleetwood.