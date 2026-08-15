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Golf

Secondo round stellare di Scottie Scheffler. L’americano prova la fuga a metà gara nel St.Jude FedEx Championship

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21 secondi fa

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Scottie Scheffler
Scheffler / IPA Agency

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che anima il fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine della seconda tornata del FedEx St.Jude Championship (montepremi 20 milioni di dollari), evento che inaugura i playoff della FedEx Cup. Il tie del torneo è ridotto ai migliori 70 della FedEx list al termine della regoular season. Dopo 36 buche guida la classifica Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking cambia marcia e scappa via guadagnando tre colpi di margine sui suoi più immediati inseguitori.

Il trentenne di Ridgewood piazza un super round da -9 collezionando ben 11 birdie e commettendo appena 2 bogey. L’americano guida la classifica con lo score di -11 (129 colpi) e colleziona tre lunghezze di vantaggio sul norvegese Viktor Hovland e sul sudcoreano Im Sungjae. -7 e quarta posizione in solitaria per lo sveese Ludvig Aberg, seguito a -6 in quinta piazza dall’inglese Tommy Fleetwood, dal colombiano Nico Echavarria, e dagli statunitensi Brian Harman e Jordan Spieth.

Sul percorso par 70 del TPC Southwind di Memphis (Tennessee, Stati Uniti d’America) completano la top ten al nono posto con il punteggio di 5 il canadese Sudarshan Yellamaraju e gli americani Patrick Cantlay, Wyndham Clark, Jake Knapp e Keith Mitchell. Classifica corta alle spalle di Scheffler con 37 golfisti capaci di virare a metà gara con punteggi al disotto del par.

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Prove di fuga dunque per il numero uno del mondo, che vuole tornare ad aggiudicarsi un torneo a distanza di quasi sette mesi dalla vittoria del The American Express. Nel pomeriggio italiano spazio al terzo round che ci dirà di più sulle ambizioni di successo dello statunitense e sulle possibilità di una eventuale rimonta di qualche inseguitore.

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