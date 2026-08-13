Sara Errani in finale a Toronto con la nuova compagna di doppio. In attesa di Jasmine Paolini

A Toronto c’è ancora Sara Errani a giocarsi un titolo. La veterana azzurra, in coppia con la statunitense Nicole Melichar-Martinez, ha conquistato la finale del doppio al National Bank Open, torneo WTA 1000, confermando una delle qualità che hanno segnato la sua lunga carriera: la capacità di adattarsi, reinventarsi e restare competitiva ai massimi livelli anche quando cambiano compagna ed equilibri.

Costretta a rinunciare alla storica partner Jasmine Paolini, ferma per un infortunio al piede in vista della stagione sul cemento americano, Errani ha trovato subito un’ottima sintonia con Melichar-Martinez. Le due, accreditate della terza testa di serie, hanno completato una splendida cavalcata fino all’atto conclusivo.

In semifinale, Errani e Melichar-Martinez hanno superato Hsieh Su-wei e Jeļena Ostapenko, teste di serie numero 5, al termine di una sfida dai continui capovolgimenti: 6-1, 4-6, 10-8 in un’ora e mezza di gioco.

L’avvio della coppia italo-statunitense è stato impeccabile. Errani ha imposto le sue geometrie, mentre Melichar-Martinez ha garantito solidità a rete, mettendo in difficoltà le avversarie, apparse fallose e poco incisive. Il primo set è così scivolato via rapidamente, chiuso con un netto 6-1.

Nel secondo parziale Hsieh e Ostapenko hanno però cambiato ritmo, trovando maggiore continuità al servizio e sfruttando soprattutto le accelerazioni della lettone. La partita è rimasta in equilibrio fino al 4-4, quando la coppia asiatica-lettone ha piazzato il break decisivo, confermato nel game successivo con un turno di battuta tenuto a zero: 6-4 e match al super tie-break.

Nel decisivo tie-break a 10 punti, Errani e Melichar-Martinez sono partite nel peggiore dei modi, ritrovandosi sotto 8-4. A un passo dall’eliminazione, però, l’azzurra e la statunitense hanno reagito con un parziale decisivo, completando la rimonta e chiudendo 10-8.

In finale, la coppia italo-americana affronterà la ceca Kateřina Siniaková e la cinese Zhang Shuai, con l’obiettivo di coronare una settimana fin qui perfetta a Toronto.