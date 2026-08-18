Sara Errani e Leylah Fernandez inaugurano con un successo il cammino in doppio a Cincinnati

Sara Errani e Leylah Fernandez inaugurano con una vittoria il loro percorso nel torneo di doppio del WTA 1000 di Cincinnati 2026. La coppia italo-canadese ha superato il primo turno al termine di una sfida dai due volti contro Tamara Korpatsch ed Emily Webley-Smith, imponendosi con il punteggio di 6-2, 7-6 (2) in 1 ora e 30 minuti e conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.

L’esordio, peraltro, è arrivato dopo una modifica al tabellone. Il sorteggio iniziale aveva infatti previsto per Errani e Fernandez un confronto con Mirra Andreeva e Sorana Cîrstea. Un cambiamento nella composizione del main draw ha però portato sulla loro strada la coppia formata dalla tedesca Korpatsch e dalla britannica Webley-Smith, entrata in tabellone come alternate.

L’avvio dell’incontro ha evidenziato fin da subito la superiorità del duo italo-canadese. Errani e Fernandez hanno approcciato il match con grande aggressività, mettendo pressione sulle avversarie soprattutto in risposta e sfruttando con efficacia gli scambi a ridosso della rete. Due break ben costruiti hanno permesso loro di prendere rapidamente il controllo della frazione, approfittando anche di alcune difficoltà al servizio di Korpatsch e Webley-Smith. Il primo set si è così chiuso sul 6-2, con Errani e Fernandez capaci di imporre ritmo e intensità senza concedere particolari occasioni alle rivali.

Più combattuto il secondo parziale, nel quale Korpatsch e Webley-Smith hanno trovato maggiore continuità e sono riuscite a rendere la partita decisamente più equilibrata. La coppia tedesco-britannica ha alzato il livello in risposta, provando a spezzare il ritmo delle avversarie e riuscendo anche a ottenere un break. Errani e Fernandez, tuttavia, hanno reagito immediatamente, mantenendo il set in bilico e rispondendo punto su punto ai tentativi di rimonta.

L’equilibrio ha accompagnato le due coppie fino al tie-break, nel quale è emersa soprattutto l’esperienza di Sara Errani. La veterana azzurra ha offerto una prestazione particolarmente efficace nei momenti decisivi, combinando risposte profonde, letture precise e ottime coperture a rete. Errani e Fernandez hanno così preso rapidamente il largo, portandosi sul 5-1 e mettendo una seria ipoteca sulla vittoria. Il vantaggio si è rivelato decisivo: la coppia italo-canadese ha chiuso il tie-break 7-2, archiviando definitivamente la sfida.

Il successo consente dunque a Errani e Fernandez di proseguire il loro cammino a Cincinnati e di approdare agli ottavi di finale. Nel prossimo turno affronteranno Maya Joint e Chan Hao-ching, in un confronto che metterà nuovamente alla prova l’intesa costruita dalla coppia italo-canadese.