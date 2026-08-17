Rusedski: “Sinner sembrava non avere problemi fisici, invece…Zverev potrebbe vincere 2 Slam”

Sia Jannik Sinner che lo spagnolo Carlos Alcaraz hanno saltato sia il Masters 1000 di Montreal che quello di Cincinnati, e la loro presenza agli US Open è in forte dubbio: Greg Rusedski, nel suo podcast “Off Court“, ha paventato la possibilità che i due saltino anche l’ultimo torneo stagionale del Grand Slam per recuperare al meglio dai rispettivi infortuni.

Sulla situazione di Jannik Sinner: “Non sapremo nulla di più fino alla settimana precedente agli US Open, per quanto riguarda Sinner, perché è determinato a esserci e a provare a vincere un altro Slam. Ma la salute viene prima di tutto, e questi giocatori devono prendersi il tempo necessario. Questo dimostra quanto sia fisico e impegnativo il circuito. Perché Sinner sembrava il giocatore che non avrebbe mai avuto problemi fisici, e invece è proprio lui adesso ad avere un infortunio al ginocchio” .

La possibile partecipazione di Carlos Alcaraz: “Credo che sia un rischio enorme. Dovrebbe iniziare con una partita al meglio dei tre set, perché una cosa è allenarsi e un’altra è giocare. L’adrenalina che entra in circolo, il fatto di dare tutto, a tutta velocità, fa sì che il livello del tuo tennis salga sempre di un altro 5-10% rispetto a quello che mostri in allenamento, indipendentemente da quanto duramente ti alleni. In più ci sono la tensione e le aspettative. Non puoi pensare di recuperare e poi affrontare subito una partita al meglio dei cinque set. Mi stupirei se giocasse gli US Open. Secondo me, avrebbe dovuto giocare a Cincinnati per avere una possibilità di partecipare agli US Open. Non commetterà l’errore di correre questo rischio. Non vuole rischiare. Perciò non credo che sarà in grado di giocare gli US Open, anche se stiamo vedendo molti progressi nel suo rientro. Se non sarà a New York all’inizio della settimana precedente al torneo, non giocherà“.

I possibili scenari in caso di forfait dei due: “Questo lascia tutto aperto. In realtà rende la situazione piuttosto entusiasmante. Chi vincerà il torneo? Alexander Zverev ha conquistato il Roland Garros, Jannik Sinner ha trionfato a Wimbledon… potremmo avere un quarto vincitore diverso. Potremmo avere quattro giocatori diversi capaci di vincere uno Slam, se Sinner e Alcaraz non dovessero partecipare, oppure potremmo avere Zverev ne vince due in un anno“.