ATP Cincinnati 2026: Shelton subito fuori, Faria lo elimina. Avanza Auger-Aliassime, ritiro Ruud

La notizia clamorosa il Masters 1000 di Cincinnati la regala nella notte, dopo un’interruzione per pioggia e il programma conseguentemente terminato più tardi del dovuto. Ben Shelton, il vincitore di Montreal, è fuori: ad eliminarlo il portoghese Jaime Faria, uno degli uomini più capaci di mettersi in luce del Paese lusitano al di là di Nuno Borges (a proposito, anche lui sovverte il pronostico contro un nervoso Francisco Cerundolo).

L’eliminazione di Shelton si unisce a quella di altre teste di serie (il peruviano Ignacio Buse e il francese Ugo Humbert) nella parte di tabellone di Lorenzo Musetti, che a questo punto può legittimamente sperare in un approdo ai quarti di finale, essendosi ritrovato quasi da solo. Il tutto andrebbe a chiaro vantaggio della sua capacità di riprendere il ritmo che più gli è congeniale verso obiettivi di classifica ben diversi dalla fascia in cui si trova attualmente (non per colpe sue, sia chiaro: gli infortuni hanno un peso enorme nel suo 2026).

A “saltare” è anche Casper Ruud, anche se per il norvegese la situazione è più critica visto che deve chiudere i conti a causa di un infortunio che non gli consente di servire bene, anticamera vera e propria del ritiro a inizio secondo set contro l’australiano Christopher O’Connell. Questo fatto, e l’eliminazione anche di Zizou Bergs contro lo spagnolo Daniel Merida, accelera il possibile scontro Fritz-Fonseca agli ottavi.

Nell’ultima parte del tabellone il match più atteso di giornata lo vince Felix Auger-Aliassime: il canadese batte in due set Stefanos Tsitsipas, ed il greco dovrà capire che per ritornare in auge gli serviranno anche vittorie pesanti molto presto. Per Auger-Aliassime, ad ogni modo, tabellone complicato in ogni caso: l’argentino Juan Manuel Cerundolo conferma la sua fama di giocatore indomabile, poi ci sarà il derby Tien-Tiafoe da cui uscirà l’eventuale avversario degli ottavi.

RISULTATI MASTERS 1000 CINCINNATI 2026

Fritz (USA) [6]-Michelsen (USA) 6-3 6-4

Merida (ESP)-Bergs (BEL) [30] 6-3 6-2

Fonseca (BRA) [23]-van de Zandschulp (NED) 6-4 7-6(2)

O’Connell (AUS) [Q]-Ruud (NOR) [11] 7-5 1-2 rit.

Rublev [13]-Carreno Busta (ESP) 7-6(5) 6-1

Borges (POR)-F. Cerundolo (ARG) [20] 6-4 6-4

Nakashima (USA) [27]-Kovacevic (USA) 6-2 7-5

Medvedev [4]-Trungelliti (ARG) [Q] 6-4 7-5

Faria (POR) [Q]-Shelton (USA) [8] 6-4 6-4

Walton (AUS)-Buse (PER) [29] 6-4 6-3

Zheng (USA) [Q]-Humbert (FRA) [24] 6-4 6-3

Musetti (ITA) [10]-Altmaier (GER) 6-4 6-2

Tien (USA) [16]-Baez (ARG) 6-3 7-6(4)

Tiafoe (USA) [17]-Sonego (ITA) 6-3 6-4

J. M. Cerundolo (ARG)-Rinderknech (FRA) [25] 4-6 7-6(3) 7-6(5)

Auger-Aliassime (CAN) [2]-Tsitsipas (GRE) 6-3 7-5