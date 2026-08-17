LIVE Cobolli-Blockx, ATP Cincinnati 2026 in DIRETTA: match pieno di insidie

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx, valido per il terzo turno del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, il tennista romano è chiamato a una sfida impegnativa contro un giocatore che nell’unico precedente l’ha battuto.

Il riferimento è al torneo di Montecarlo di quest’anno. Sulla terra rossa del Principato, Cobolli ha dovuto incassare un pesante ko, non trovando mai le soluzioni alle giocate del suo avversario. Un tennista in crescita Blockx, molto forte nella combinazione servizio-dritto.

Su un campo rapido come quello di Cincinnati, dunque, le qualità del belga potrebbero risultarne esaltata. L’azzurro, quindi, dovrà elevare il proprio tennis ed essere abile in risposta, per creare dei dubbi al rivale, e anche al servizio, mettendo in evidenza le criticità negli spostamenti dell’avversario.

Flavio ha la necessità di fare risultato, venendo da un periodo piuttosto complicato in cui non è riuscito a esprimere le sue qualità sul campo. La partita contro Blockx, dunque, sarà un test probante per lui.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx, valido per il terzo turno del Masters1000 di Cincinnati: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è prevista a partire dalle ore 17:00 italiane, essendo la prima sul Grandstand. Buon divertimento!