Rugby, le Zebre hanno chiuso il mercato. Ecco il roster completo

Le Zebre Parma hanno definito la rosa che affronterà la stagione 2026/27 dello United Rugby Championship e della EPCR Challenge Cup, completando la campagna di rafforzamento estiva con otto nuovi innesti. Il colpo più significativo porta la firma di Tommaso Allan, recordman di presenze in Nazionale italiana, che torna a vestire la maglia gialloblù. In mediana arrivano Lorenzo Citton, dal Petrarca Padova, e Patricio Baronio, che ha maturato esperienza tra Rugby Viadana e San Benedetto Rugby lavorando già come permit player con lo staff tecnico parmense. Dalla Francia rientrano in Italia Alex Mattioli e Pietro Turrisi, mentre dal Petrarca arrivano Francisco Minervino, Sergio Pelliccioli e Iacopo Botturi.

La rosa, guidata dal capo allenatore Massimo Brunello, mantiene l’ossatura della squadra delle ultime stagioni e si compone di sette piloni, quattro tallonatori, cinque seconde linee e nove terze linee, oltre al reparto mediani con Baronio, Citton, Thomas Dominguez e Alessandro Fusco. Nel settore trequarti, accanto ad Allan, trovano spazio Giacomo Da Re, Giovanni Montemauri e Lorenzo Pani, mentre tra centri e ali figurano tra gli altri Giulio Bertaccini, Marco Zanon e il neoarrivato Leonardo Sodo Migliori, proveniente dalle Fiamme Oro Rugby. Al progetto tecnico si aggiungono cinque permit player e un folto gruppo di giovani, tra invitati al raduno preseason e atleti dell’Accademia Ivan Francescato.

“Con la definizione della rosa 2026/27 compiamo un ulteriore passo nel percorso di crescita del club”, ha dichiarato il presidente delle Zebre Parma, Giovanni Fava, sottolineando come l’arrivo di Allan rappresenti “un riconoscimento del lavoro svolto dal club” e un segnale della credibilità del progetto tecnico. Fava ha aggiunto che la società punta ad affrontare la nuova stagione “con ambizione, continuando a costruire una squadra sempre più competitiva e capace di rappresentare al meglio il rugby italiano”. Salvo eventuali opportunità offerte dal mercato nelle prossime settimane, la rosa gialloblù può considerarsi definita in vista dell’avvio della stagione.

ZEBRE – ROSA

Prima squadra

Piloni

Paolo Buonfiglio

Luca Franceschetto

Matteo Nocera

Sergio Pelliccioli

Juan Pitinari

Luca Rizzoli

Mohamed Hasa

Tallonatori

Tommaso Di Bartolomeo

Francisco Minervino

Giovanni Quattrini

Giampietro Ribaldi

Seconde linee

Matteo Canali

Franco Carrera

Leonard Krumov

Alex Mattioli

Pietro Turrisi

Terze linee

Iacopo Botturi

Giacomo Ferrari

Giovanni Licata

Samuele Locatelli

David Odiase

Alessandro Ortombina

Francesco Ruffolo

Davide Ruggeri

Bautista Stavile

Mediani di mischia

Patricio Baronio

Lorenzo Citton

Thomas Dominguez

Alessandro Fusco

Mediani di apertura / Estremi

Tommaso Allan

Giacomo Da Re

Giovanni Montemauri

Lorenzo Pani

Centri / Ali

Giulio Bertaccini

Mirko Belloni

Simone Gesi

Damiano Mazza

Jacopo Trulla

Marco Zanon

Leonardo Sodo Migliori

Permit Player

Octavio Barbatti (pilone destro – Petrarca Rugby)

Riccardo Casarin (centro – Valorugby Emilia)

Dewi Passarella (centro/ala – Petrarca Rugby)

Federico Pisani (pilone sinistro – Petrarca Rugby)

Migael Prinsloo (mediano di mischia – Valorugby Emilia)

Staff tecnico

George Biagi – Direttore Sportivo

Massimo Brunello – Capo allenatore

Giancarlo Garavaldi – Team Manager

Gilberto Pavan – Allenatore dei punti d’incontro

Giampiero De Carli – Allenatore della mischia

David Sisi – Allenatore della rimessa laterale

Aldo Birchall – Allenatore della difesa

Mattia Dolcetto – Allenatore dell’attacco

Francesco Della Ceca – Responsabile preparazione fisico-atletica