Razzetti e Busa strappano il pass per le semifinali dei 100 farfalla agli Europei. Ponti il più veloce delle batterie

Prosegue la mattinata della terza giornata degli Europei di nuoto in vasca lunga 2026. Nel complesso di Parigi, si sono infatti poco fa concluse le sette batterie dei 100 farfalla uomini con tre azzurri impegnati, in assenza di Thomas Ceccon che ha deciso di non prendere parte alla gara. L’Italia, nelle due semifinali del pomeriggio, sarà quindi rappresentata da Alberto Razzetti e Michele Busa.

Nello specifico, Razzetti, argento nei 400 misti, è riuscito a chiudere l’ultima batteria al terzo posto, stampando il proprio primato personale in 51″70 che gli vale l’accesso al penultimo atto con il nono crono dell’overall. Positiva anche la prova di Michele Busa (quinto nell’ultima batteria) che tocca la piastra in 51″82, dodicesimo tempo complessivo sufficiente per entrare in semifinale.

Avrebbe strappato il pass per la qualificazione anche Lorenzo Gargani, ma per gli scarti di nazionalità (due azzurri già davanti) non nuoterà la semifinale nonostante il crono di 51″96, quattordicesimo dell’overall. Thomas Ceccon, inizialmente iscritto alle batterie, ha preferito invece non partecipare per concentrarsi sulla finale dei 200 dorso del pomeriggio.

Il migliore in queste batterie è stato lo svizzero Noe Ponti, capace di stampare il crono di 50″47 dopo i problemi di ieri nella finale dei 50. Subito dietro il magiaro Kristof Milak in 50″81 mentre è terzo Maxime Grousset (51″03).