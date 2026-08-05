Raúl Fernández rinnova con Trackhouse Aprilia fino al 2028: sfuma il ritorno in KTM

Raúl Fernández continuerà a vestire i colori del Team Trackhouse Racing anche nelle stagioni 2027 e 2028. Il pilota spagnolo ha infatti rinnovato il proprio contratto con la squadra satellite dell’Aprilia, prolungando un rapporto iniziato nel 2024 e assicurandosi quella continuità tecnica che riteneva fondamentale in vista dell’importante cambio di regolamento che interesserà la MotoGP.

La conferma del rinnovo arriva al termine di una stagione che ha completamente ribaltato gli scenari emersi solo pochi mesi fa. Il futuro di Fernández sembrava infatti lontano dal team americano, complice un periodo di forte tensione culminato nel toccante sfogo andato in scena al Mugello. Da quel momento, però, il rendimento in pista ha cambiato ogni prospettiva: i tre podi conquistati nei Gran Premi, insieme ai successi nelle Sprint disputate proprio al Mugello e ad Assen, hanno convinto definitivamente il proprietario Justin Marks a puntare ancora su di lui.

La trattativa non è stata priva di ostacoli. In un primo momento, infatti, Trackhouse aveva proposto un rinnovo di un solo anno, subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi. Fernández, invece, ha insistito fin dall’inizio per ottenere un accordo biennale senza condizioni, ritenendo prioritario garantirsi stabilità per il futuro. Alla fine le parti hanno trovato un’intesa, con il pilota disposto anche ad accettare un compromesso sul piano economico pur di assicurarsi un contratto valido fino al termine del 2028.

L’accordo mette inoltre fine alle indiscrezioni che lo volevano vicino a un ritorno in KTM, nel team Tech3, e rappresenta anche una scelta diversa rispetto ai piani inizialmente immaginati dai vertici di Aprilia. L’amministratore delegato Massimo Rivola avrebbe infatti preferito affidare la moto del team americano a Luca Marini, ma i risultati ottenuti da Fernández nel corso della stagione hanno spinto la squadra a confermare la fiducia nello spagnolo.

Con questo rinnovo, Fernández consolida ulteriormente il proprio legame con la casa di Noale. Considerando anche le stagioni già disputate con Aprilia, il pilota si avvia infatti a completare un percorso di sei anni con il marchio italiano, diventando uno dei piloti più longevi dell’era moderna della casa veneta.