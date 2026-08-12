Quanti soldi ha guadagnato Sara Curtis con il record del mondo? Le cifre di un WR a nuoto

Sara Curtis ha firmato il nuovo record del mondo dei 50 dorso in occasione della semifinale degli Europei 2026 di nuoto, scrivendo una pagina memorabile dell’intero movimento tricolore: un’atleta italiana capace di siglare il WR non è certo all’ordine del giorno, l’impresa confezionata dalla piemontese è maiuscola e va festeggiata a dovere.

Il riferimento della disciplina a livello planetario è diventata la 19enne, impeccabile nella vasca di Parigi e capace di toccare la piastra con il maiuscolo tempo di 26.63, demolendo di 23 centesimi il precedente riscontro dell’australiana Kaylee McKeown (23.86 il 20 ottobre 2023 a Budapest per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 su 100 e 200 dorso).

Si tratta di un riscontro tecnico decisamente notevole e storico, ma avrà anche delle liete conseguenze a livello economico. Sponsor personali e altri introiti non mancheranno, anche se non se ne conosceranno l’entità in cui privati, ma la nostra portacolori potrà rallegrarsi anche con un assegno che arriverà dagli organizzatori dell’evento e dalla federazione europea.

Quanti soldi ha guadagnato Sara Curtis con il record del mondo sui 50 dorso? Secondo il tabellario ufficiale degli Europei, il record del mondo siglato in questa competizione garantisce un assegno da 10.000 euro, a cui si aggiungono i 5.000 euro previsti per il primato continentale: la somma totale è dunque di 15.000 euro per l’impresa odierna.

MONTEPREMI SARA CURTIS RECORD DEL MONDO

10.000 euro per il record del mondo + 5.000 per il record europeo: totale 15.000 euro.