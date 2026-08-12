Quando torna Nadia Battocletti? Missione doppietta agli Europei: data e orario 10.000 metri, le avversarie

Nadia Battocletti ha completato la prima metà della propria missione agli Europei 2026 di atletica: ieri sera si è imposta sui 5000 metri e ha difeso il titolo conquistato due anni fa a Roma, ora si proietterà verso l’altro obiettivo per cui si è presentata a Birmingham. La fuoriclasse trentina andrà a caccia del bis sui 10.000 metri, la distanza più gradita, quella in cui è argento olimpico e mondiale: firmare la doppia doppietta continentale la proietterebbe ulteriormente tra le grandissime della storia tricolore.

La 26enne si presenterà con i favori del pronostico nella gara in programma venerdì 14 agosto (ore 20.45), dove le rivali di riferimento saranno la britannica Megan Keith (numero 2 della graduatoria continentale, 30:36.84 di personale e 32:22.11 in stagione), la belga Jana van Lent (numero 3 del ranking, personale di 30:51.18 in stagione), l’olandese Diane van Es (quarta della graduatoria, primato di 30:57.24 e in quest’annata agonistica ha corso in 31:39.28), la slovena Klara Lukan (numero 5 e sua grande rivale nelle categorie giovanili, mai su questa distanza nel 2026 e personale di 31:13.18).

Nadia Battocletti si è qualificata per l’evento sulla pista dell’Alexander Stadium in quanto detentrice della corona, perché in questa stagione non ha mai corso un 10.000 metri. La 26enne ha accusato le fatiche dei 5000 al Golden Gala, poi ha recuperato grazie a un lavoro impeccabile eseguito in estate, ha preso parte ai Campionati Italiani Assoluti sui 1500 e sui 5000 (doppia affermazione) e si è presentata in Gran Bretagna per risplendere da vera fuoriclasse.

QUANDO TORNA NADIA BATTOCLETTI

Giovedì 14 agosto

Ore 20.45 10.000 metri