Quando la finale di Sara Curtis oggi, Europei nuoto 2026: orario preciso 100 sl, n. di corsia, avversarie, tv

Sara Curtis arriva alla finale dei 100 metri stile libero degli Europei di nuoto di Parigi 2026 con ambizioni concrete di medaglia. La ventenne piemontese ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo facendo segnare il secondo miglior crono complessivo delle semifinali.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Nella prima semifinale, l’azzurra ha imposto subito il proprio ritmo, chiudendo in 52″93. Una prestazione di assoluto rilievo, costruita soprattutto grazie a una partenza fulminante: Curtis è transitata ai 50 metri in 25″15, confermando di attraversare un momento di forma eccellente.

Il tempo ottenuto a Parigi è inoltre la seconda miglior prestazione italiana di sempre nella distanza. Davanti resta soltanto il 52″69 firmato dalla stessa Curtis a fine giugno al Trofeo Settecolli, attuale record nazionale.

Ora l’obiettivo è ancora più ambizioso: conquistare una medaglia europea nei 100 stile libero in vasca lunga. Un traguardo dal peso storico, visto che nessuna nuotatrice italiana è mai riuscita a salire sul podio continentale in questa specialità. A guidare il gruppo delle finaliste sarà l’olandese Marrit Steenbergen, principale candidata alla medaglia d’oro. La campionessa europea ha fatto segnare il miglior tempo delle semifinali, un 52″44 che vale anche il nuovo record della manifestazione.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

A CHE ORA SARA CURTIS OGGI EUROPEI NUOTO 2026

Martedì 11 agosto

18.42 100 stile libero, finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport

CORSIA SARA CURTIS FINALE 100 SL EUROPEI 2026

Sarà Curtis sarà in corsia 5 nella finale dei 100 sl, il cui inizio è previsto alle ore 18:42.

STARTLIST 100 SL E AVVERSARIE SARA CURTIS

1 GASTALDELLO Beryl FRA 16 FEB 1995 53.58

2 SEEMANOVA Barbora CZE 1 APR 2000 53.52

3 KLEPIKOVA Daria NAB 11 FEB 2005 53.19

4 STEENBERGEN Marrit NED 11 JAN 2000 52.44

5 CURTIS Sara ITA 19 AUG 2006 52.93

6 VAN WIJK Milou NED 12 NOV 2004 53.22

7 WATTEL Marie FRA 2 JUN 1997 53.53

8 JANICKOVA Barbora CZE 1 MAY 2000 53.62