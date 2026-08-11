Quando gareggiano Tamberi e Sioli oggi, Europei atletica 2026: orari qualificazioni, misura richiesta, tv, streaming

Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli sono pronti a presentarsi in pedana all’Alexander Stadium di Birmingham nella mattinata odierna per affrontare le qualificazioni del salto in alto ai Campionati Europei di atletica 2026. Italia che verrà rappresentata anche da Christian Falocchi ed Edoardo Stronati, con l’obiettivo di portare almeno tre se non addirittura tutti e quattro gli azzurri in finale.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.30 E 20.00

Fari puntati comunque sul campione d’Europa in carica e oro olimpico a Tokyo 2021, che proverà ad inventarsi l’ennesima magia della carriera da sfavorito dopo non aver brillato nelle poche uscite stagionali, ma anche su un Sioli ormai capace di effettuare un ulteriore salto di qualità vincendo due tappe di Diamond League e tornando a saltare 2.30 un paio di settimane fa agli Assoluti di Firenze. La misura richiesta per ottenere la qualificazione diretta è stata fissata a 2.26 metri, mentre in alternativa basterà chiudere tra i migliori dodici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della qualificazione maschile del salto in alto con Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli agli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TAMBERI E SIOLI OGGI AGLI EUROPEI DI ATLETICA

Martedì 11 agosto

Ore 11.33 Qualificazioni salto in alto, con Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA TAMBERI E SIOLI OGGI AGLI EUROPEI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.