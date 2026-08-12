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Quando gareggia Larissa Iapichino agli Europei di atletica 2026: orari qualificazioni e finale, tv, streaming
Occorrerà attendere ancora qualche giorno per vedere all’opera Larissa Iapichino agli Europei senior 2026 di atletica leggera: a Birmingham, in Gran Bretagna, l’azzurra prenderà parte alla gara del salto in lungo femminile, alla quale sono iscritte trenta atlete.
Le qualificazioni si disputeranno sabato 15 agosto alle ore 12.50 italiane e le migliori dodici avranno accesso alla finale che assegnerà il titolo continentale e le medaglie, che andrà in scena domenica 16 agosto alle ore 21.05 italiane.
La diretta tv delle qualificazioni e della finale del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino sarà assicurata su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2026
Sabato 15 agosto
12.50 Qualificazioni salto in lungo femminile (con Larissa Iapichino) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
Domenica 16 agosto
21.05 Finale salto in lungo femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena
PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.