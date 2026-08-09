Primo nella Race, ma Sinner non smuove la classifica dal 12 luglio. Ranking immutato per altre tre settimane: situazione e vantaggi

Jannik Sinner ha giocato il suo ultimo incontro lo scorso 12 luglio, quando sconfisse il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 nella finale di Wimbledon. Dopo aver difeso il titolo sui sacri prati londinesi, il numero 1 del mondo si è preso un po’ di meritato riposo e si è regalato qualche settimana di vacanza, ma ha poi dovuto fare i conti con un fastidio al ginocchio destro.

Il 24enne ha saltato il Masters 1000 di Montreal e non sarà della partita nemmeno al Masters 1000 di Cincinnati, in programma sul cemento della località statunitense dal 13 al 23 agosto. L’auspicio è di ritrovarlo in buona forma in occasione degli US Open, l’ultimo Slam della stagione che si disputerà sul cemento di Flushing Meadows a partire dal 30 agosto.

Il fuoriclasse altoatesino non smuove la ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti durante la stagione in corso, da un mese e la sua situazione rimarrà invariata per almeno altre tre settimane. Jannik Sinner primeggia con 7.950 punti, frutto soprattutto dei 1.000 punti portati a casa per ciascuno dei cinque Masters 1000 conquistati (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma) e dei 2.000 punti per il sigillo a Wimbledon.

L’assenza a Cincinnati non pregiudicherà la prima posizione, visto che il tedesco Alexander Zverev insegue con 6.550 punti e dunque potrà issarsi massimo a 7.550 in caso di trionfo in Ohio. Lo spagnolo Carlos Alcaraz (assente al torneo) è decisamente più lontano (3.650), a precedere Flavio Cobolli (3.030), il russo Daniil Medvedev (2.530) e il serbo Novak Djokovic (2.310).