Perché Marcell Jacobs non correrà le batterie degli Europei? Regolamento speciale e orari, aiuto anche per Dosso

Marcell Jacobs andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutivo sui 100 metri: dopo aver trionfato a Monaco e a Roma, l’appuntamento è agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham. La data cerchiata in rosso è quella di martedì 11 agosto, quando il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si presenterà nella località britannica per difendere lo scettro ed entrare sempre più nella storia. Il velocista lombardo è stato esentato dalle batterie e dunque non prenderà parte al primo turno.

Il motivo è molto semplice: il regolamento prevede che i migliori dodici della graduatoria internazionale (o, meglio, della specifica Road to Birmingham) siano ammessi di diritto alle semifinali. Marcell Jacobs salterà dunque il turno preliminare previsto alle ore 11.15 e scenderà in pista direttamente nelle semifinali delle ore 21.32, con l’intento di meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, previsto alle ore 22.47.

Lo stesso discorso vale per Zaynab Dosso: la primatista italiana (11.01 due anni fa a Roma, dove conquistò il bronzo) e Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor, sarà esentata dalle batterie nella giornata di lunedì 10 agosto. La velocista emiliana non correrà il turno delle ore 12.25: appuntamento direttamente con le semifinali delle ore 21.10, la finale è prevista alle ore 22.50.

CALENDARIO MARCELL JACOBS EUROPEI

Martedì 11 agosto

Ore 21.30 100 metri, eventuali semifinali – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Ore 22.45 100 metri, eventuale finale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

CALENDARIO ZAYNAB DOSSO EUROPEI

Lunedì 10 agosto

Ore 21.10 100 metri, eventuali semifinali – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Ore 22.50 100 metri, eventuale finale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARCELL JACOBS EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.