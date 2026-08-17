Perché l’Italia vincerà gli Europei di atletica 2026…anche a tavolino? La possibile squalifica di Ansah non ci turba

L’Italia ha già scritto una pagina storica agli Europei di atletica di Birmingham 2026, chiudendo al primo posto del medagliere con 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi.

A rassegna conclusa, però, il bottino potrebbe essere ulteriormente ritoccato. Al centro della vicenda c’è il velocista tedesco Owen Ansah, oro nei 200 metri e bronzo nei 100, nei confronti del quale la NADA ha chiesto una squalifica di quattro anni per una presunta violazione delle norme antidoping. L’atleta sarebbe risultato irreperibile durante un controllo a sorpresa del 9 luglio, circostanza riconducibile all’articolo 2.3 del codice antidoping.

Al momento, tuttavia, non esiste alcuna decisione definitiva. Il procedimento dovrà essere esaminato dal Tribunale arbitrale dello sport tedesco e, in assenza di una sospensione cautelare, Ansah ha potuto gareggiare a Birmingham come indipendente.

Un’eventuale squalifica potrebbe avere conseguenze anche sul medagliere italiano? Nei 200 metri, infatti, Fausto Desalu ha chiuso al terzo posto in 20″26, alle spalle proprio di Ansah. La cancellazione del risultato del tedesco farebbe quindi salire l’azzurro al secondo posto, trasformando il bronzo conquistato in pista in un argento assegnato a posteriori, ma nello stesso tempo la Gran Bretagna guadagnerebbe un oro visto il risultato di Zharnel Hughes.

Si tratterebbe però soltanto di un aggiornamento del bottino tale da non cambiare le carte in tavola. Sì, perché nel caso di squalifica di Ansah, per quanto detto, l’Italia si porterebbe a 10 ori, 7 argenti e 5 bronzi, mentre i britannici guadagnerebbero sì un oro, pareggiando il computo con gli azzurri (10), ma avrebbero lo stesso numero di argenti (7) e meno bronzi (2). Quest’ultimo dato, quindi, certificherebbe in ogni caso il primato italiano.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA 2026 IN CASO DI SQUALIFICA DI ANSAH