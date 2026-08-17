Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Atletica

VIDEO 4×400: riviviamo la leggendaria vittoria dell’Italia agli Europei di atletica. Battuta la Gran Bretagna

Pubblicato

16 secondi fa

il

Per approfondire:
Lorenzo Benati
4x400 Italia / LaPresse

L’Italia ha chiuso gli Europei di atletica di Birmingham 2026 nel modo più spettacolare possibile: con una medaglia d’oro nella 4×400 metri maschile, conquistata al termine di una finale combattuta fino all’ultimo centimetro. Gli azzurri hanno fermato il cronometro in 2:59.16 e hanno preceduto i padroni di casa della Gran Bretagna di appena tre centesimi di secondo.

Un margine quasi impercettibile, sufficiente però a consegnare all’Italia una vittoria dal peso enorme: quella dell’ultima gara in programma ha infatti permesso agli azzurri di conquistare anche il primato nel medagliere complessivo della manifestazione.

È stato un successo costruito con pazienza, coraggio e sangue freddo, frazione dopo frazione, in una gara nella quale gli azzurri sono riusciti a rimanere sempre dentro la corsa senza lasciarsi intimidire dalla pressione del pubblico britannico e dalla qualità degli avversari. E alla fine, quando tutto si è deciso sul filo dei centesimi, è stata proprio l’Italia a trovare l’ultimo, decisivo guizzo.

Edoardo Scotti (45″5) ha aperto la staffetta con una partenza ordinata e sicura. La sua prima frazione è stata soprattutto una prova di gestione: ha distribuito bene lo sforzo lungo il giro e ha tenuto l’Italia a contatto con le squadre di vertice, consegnando il testimone nelle condizioni migliori per proseguire la gara.

Poi è arrivato Luca Sito (44″4), protagonista di una frazione di grande personalità. Il suo ritmo è cresciuto progressivamente e, sul rettilineo opposto ai box, l’azzurro ha impresso un’accelerazione che gli ha permesso di recuperare terreno prezioso sui britannici. La gara ha cambiato ritmo e gli azzurri sono tornati pienamente dentro la lotta per l’oro.

La terza frazione, affidata a Mohamed Soudassi (44″6), è stata quella che ha dato ulteriore sostanza alle ambizioni italiane. Il giovane azzurro ha corso con grande coraggio, ha mantenuto un ritmo elevatissimo nel passaggio ai 300 metri e ha resistito al ritorno di Gran Bretagna e Belgio. Nel finale ha rilanciato ancora l’azione e ha guadagnato quel metro che, a quel punto, è sembrato piccolo ma che si è rivelato decisivo.

Tutto si è concentrato sull’ultima frazione. Lorenzo Benati (44″66) ha ricevuto il testimone con un vantaggio di un paio di metri, ma la Gran Bretagna non ha mollato. Alle sue spalle è arrivato Charles Dobson e il rettilineo conclusivo si è trasformato in un duello di nervi e resistenza. Benati ha sentito il rientro dell’avversario, ha stretto i denti e ha difeso ogni centimetro. Dobson ha continuato ad avvicinarsi, il pubblico ha spinto il britannico, ma l’azzurro ha resistito fino all’ultimo appoggio e si è gettato sul traguardo.

Per conoscere il vincitore è servito il fotofinish. E sono stati appena tre centesimi a separare l’Italia dalla Gran Bretagna. Tre centesimi che sono valsi un oro europeo, che hanno chiuso in maniera memorabile il programma di Birmingham.

VIDEO VITTORIA ITALIA 4X400 EUROPEI 2026

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità