Oliha concede due etti a McKenna per il Mondiale dei medi. I pesi esatti e il rilancio: “Vincerò e lo farò soffrire”

Etinosa Oliha concede un paio di etti ad Aaron McKenna in vista del Mondiale IBF dei pesi medi, che andrà in scena questa sera (attorno alle ore 23.00 italiane) alle 3Arena di Dublino. Il responso della bilancia, durante la cerimonia del peso svolta alla vigilia del confronto, è il seguente: 72,393 kg per il pugile irlandese e 72,166 kg per il nostro portacolori, entrambi agevolmente all’interno del limite imposto da una delle categorie più prestigiose della nobile arte (72,574 kg).

Il piemontese si presenterà sul ring con gli sfavori del pronostico, ma la sua boxe arcigna, caratterizzata da colpi potenti e da un’ottima mobilità, potrebbe mettere in difficoltà il padrone di casa, molto preciso nella sua azione, rapido e dotato di una guardia degna di nota, senza dimenticarsi del fatto che sarà sostenuto a 14.000 appassionati tutti in suo favore. Entrambi i contendenti sono imbattuti, chi riuscirà a conquistare il titolo iridato di una delle quattro sigle di riferimento?

Etinosa Oliha non si è nascosto ai microfoni di Sky Sport UK: “Non credo che lui possa reggere il mio ritmo. Sono un pugile completo, quindi qualsiasi cosa lui proponga, non mi coglierà impreparato. Vincerò questo incontro e lo farò soffrire. Sarebbe bello se riuscissi a zittire le migliaia di persone che saranno sulle tribune dello stadio nella sua città. Gli incitamenti tutti per lui non mi daranno fastidio. Questa è la boxe, bisogna essere preparati“.

Il 28enne ha poi proseguito: “Mi piacerebbe riunificare il titolo, è sempre stata una mia ambizione ed è uno dei miei più grandi sogni. Una vittoria mondiale significherebbe molto per la boxe italiana e finalmente tornerebbe al centro dell’attenzione“.