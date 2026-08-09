LIVE Oliha-McKenna, Mondiale pesi medi IBF 2026 in DIRETTA: nitida vittoria ai punti per l’irlandese, sfuma il sogno dell’Italia

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0.28 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona notte. Un saluto sportivo.

0.27 Adesso Etinosa Oliha dovrà ricominciare dal basso, con umiltà. Magari puntando ad una corona europea, per poi sperare tra qualche anno di arrivare ad avere una seconda occasione. Mai scontata nella vita, ancor di più nella boxe.

0.26 118-110, 117-111, 116-112. Questi i tabellini dei giudici. Giusti, noi avremmo detto 118-112.

0.25 McKenna vince ai punti con verdetto unanime.

0.24 La boxe italiana, esattamente come il calcio maschile, continua a rimanere in un cupo tunnel senza fine. La vittoria di Oliha sarebbe servita come il pane.

0.22 E’ stato un match a senso unico. McKenna ha vinto perché superiore tecnicamente ad Oliha. Questa l’estrema sintesi. Non è un fuoriclasse, ma si è rivelato migliore dell’azzurro.

Finisce qui. A nostro avviso un verdetto giusto sarà 118-112 o 117-113 per McKenna.

Montante destro di McKenna.

Sinistro al corpo di Oliha.

Oliha avanza a testa bassa, ma non trova mai il bersaglio.

Subito clinch di McKenna.

DODICESIMO ROUND

Sinistro-Destro di McKenna. Attenzione però, l’irlandese è una ferita alla fronte e perde sangue!

McKenna si sta limitando a non prendere rischi. Purtroppo il sogno di rivedere un italiano campione del mondo è rimandato.

McKenna colpisce e lega, colpisce e lega. Non dà chance ad Oliha di piazzare colpi importanti.

Oliha all’arrembaggio, ma si scopre e McKenna ne approfitta.

UNDICESIMO ROUND

Scambio ravvicinato di fuoco favorevole a McKenna. Che si aggiudica anche questa ripresa.

Oliha all’angolo.

Montante destro di McKenna.

Serie di scambi ravvicinati.

Oliha lavora al corpo, McKenna si rifugia in clinch.

Solito jab sinistro di McKenna che tiene a distanza Oliha.

DECIMO ROUND

Ai punti, di fatto, è finita. Ad Oliha resta un’ultima speranza: il KO. Per come si è sviluppato il match sinora, appare improbabile. McKenna non ha incassato alcun colpo realmente duro.

Adesso McKenna sta dominando.

Pesantissimo gancio destro di Oliha, che accusa il colpo.

Oliha all’angolo.

Adesso McKenna ha proprio preso le redini del match. Oliha incassa e non riesce ad incidere.

NONO ROUND

Ripresa nettamente favorevole a McKenna. 78-74 sul nostro tabellino. A 4 round dal termine serve un miracolo.

Oliha va quasi sempre a vuoto, a differenza dell’avversario.

Combinazione di McKenna.

Sinistro ravvicinato di Oliha.

Gancio destro potente di McKenna.

Punge col jab e scappa McKenna.

OTTAVO ROUND

Pesante gancio destro di Oliha. Questa ripresa è dell’azzurro.

Sinistro di Oliha.

L’italiano non ha ancora messo a segno un colpo davvero pulito.

Oliha alle corde, in difficoltà.

Destro di McKenna. Oliha sembra aver perso il brio iniziale.

Gancio destro di Oliha.

SETTIMO ROUND

Sesto round nettamente a favore di McKenna. Siamo a metà incontro, per ora a senso unico.

Adesso sta emergendo la miglior tecnica di McKenna.

Oliha in difficoltà: si rifugia in clinch.

Oliha alle corde. Non riesce ad assestare colpi puliti. Il match ha preso la direzione tattica che voleva McKenna.

Proseguino i jab di McKenna.

SESTO ROUND

49-46 per McKenna sul nostro tabellino.

Ripresa molto equilibrata, ma purtroppo probabilmente casalinga.

McKenna va a segno a ripetizione col jab sinistro, sfruttando il maggiore allungo.

Destro-sinistro di Oliha, l’irlandese lega.

Jab ficcante di McKenna.

Destro-sinistro al corpo di Oliha.

QUINTO ROUND

Deve fare di più Oliha, così non basta per vincere. Quarta ripresa a favore di McKenna. Non sta facendo nulla di speciale l’irlandese, ma è più preciso e mette a segno più colpi. E combatte in casa…

Destro al corpo di McKenna.

Montante destro dell’italiano.

Fase sporca del match, con continui clinch.

Gancio destro potente di Oliha.

Destro del padrone di casa, Oliha alle corde.

Oliha fatica a trovare le misure, ma va a segno col gancio destro.

Sinistro-destro di McKenna.

QUARTO ROUND

Terza ripresa equilibrata, ma probabilmente favorevole al padrone di casa.

Destro-sinistro di Oliha.

Combinazione di McKenna, Oliha si rifugia in clinch.

Oliha alle corde.

Doppio sinistro di McKenna.

Montante destro di McKenna, risponde Oliha col gancio destro.

Diretto destro dell’italiano.

Oliha lavora al corpo col montante destro.

Il jab di McKenna.

TERZO ROUND

Termina un secondo round che assegneremmo ad Oliha.

Pesante destro di Oliha!

Bel gancio destro di Oliha.

Montante destro di McKenna.

Oliha lavora al corpo.

Scambio di jab. Regna il tatticismo.

SECONDO ROUND.

Primo round in cui è successo poco o nulla, ma è probabile la preferenza dei giudici per il padrone di casa.

Più volte a segno McKenna con il jab.

Oliha non trova le contromisure al maggior allungo di McKenna.

Jab sinistro dell’irlandese.

Fase di studio in avvio.

INIZIA IL MATCH! PRIMO ROUND!

23.33 McKenna è più alto di 11 cm rispetto ad Oliha. 1,91 contro 1,80.

23.32 Pantaloncini neri per McKenna.

23.31 Ora la presentazione dei pugili.

23.30 Pantaloncini pianchi per Oliha.

23.29 Ed ecco Aaron McKenna, accolto quasi in religioso silenzio dalla folla di ‘dubliners’.

23.27 Ci siamo! Oliha fa il suo ingresso sul ring.

23.25 Il maestro di Etinosa Oliha è Davide Greguoldo: lo allena da quando aveva 14 anni.

23.23 Chiaramente, combattendo in trasferta a Dublino, Oliha ha solo due strade: o domina in maniera nitida o, meglio ancora, si impone per KO. In caso di match equilibrato, allora è probabile che il verdetto possa rivelarsi casalingo. La normalità nella boxe.

23.20 Sono stati tre i campioni del mondo italiani nei pesi medi: Nino Benvenuti nel 1967, Vito Antuofermo nel 1979 e Sambu Kalambay nel 1987.

23.18 L’ultimo campione del mondo italiano in una delle quattro principali sigle fu Giovanni De Carolis nel 2016: allora l’attuale direttore tecnico della Nazionale Italiana dilettanti conquistò la cintura WBA dei pesi supermedi.

23.16 Anche McKenna non ha mai perso: 20 successi, di cui 10 per KO.

23.15 Etinosa Oliha, soprannominato ‘El Chapo’, è imbattuto da professionista: 22 vittorie, di cui 10 prima del limite.

23.13 E’ terminata la sfida tra Ward e Denny. Tra circa 20-25 minuti (ma forse anche 30-35) toccherà al match per il Mondiale IBF dei pesi medi tra Etinosa Oliha ed Aaron McKenna.

22.20 Ward si è imposto con verdetto unanime contro Kasparian: 97-93, 96-94, 97-93. Ora Walsh-Denny, match tra i pesi medi sulla distanza dei dieci round. Poi toccherà a Oliha!

21.20 Hickey ha vinto per ko alla settima ripresa, Axe al tappeto. Ora il match tra Ward e Kasparian, 10 round tra i massimi leggeri. Mancano due incontri alla sfida tra Oliha e McKenna.

20.50 A breve il match tra Hickey-Axe, 8 round tra i pesi medi. Mancano tre match al main event, tre incontri alla sfida tra Oliha e McKenna.

20.48 Louis Greene ha sconfitto Buciuc ai punti dopo sei round, nel primo incontro della serata.

La presentazione di Oliha-McKenna – La carriera di Oliha – Le dichiarazioni di Oliha – Le dichiarazioni di McKenna

Buonasera e benvenuti alla diretta live di Etinosa Oliha vs Aaron McKenna, incontro valido per il Mondiale IBF dei pesi medi: alla 3Arena di Dublino si assegnerà il titolo iridato di una categoria di assoluto prestigio per la nobile arte (oseremmo dire inferiore solo ai massimi), in una delle quattro sigle di riferimento (le altre tre sono WBA, WBO, WBC). L’Italia si stringe attorno a Oliha, che cercherà di riportare in patria un titolo iridato che manca da addirittura dieci anni (l’ultimo azzurro a conquistare una corona nell’universo della boxe fu Giovanni De Carolis nel 2016).

Il 28enne piemontese si presenterà con gli sfavori del pronostico nella capitale irlandese, dove se la dovrà vedere contro l’agguerrito padrone di casa: gli allibratori danno per favorito il rinominato The Silencer, ma il ribattezzato El Chapo ha tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio a effetto e rilanciare l’intero movimento tricolore. Si preannuncia un confronto molto combattuto: l’italiano dovrà fare leva sulla potenza dei propri colpi, servirà essere precisi e provare a valicare la guardia dell’irlandese, che ama combatterà sulla corta distanza e che nel corpo a corpo riesce spesso a fare la differenza.

Ricordiamo che si combatte al limite dei 72,574 kg, entrambi i pugili sono imbattuti: 22-0 (10 prima del limite) per Oliha, che non sale sul ring dal 12 settembre 2025 (successo contro Ivan Njegac); 20-0 (10 per KO) per McKenna, il cui ultimo incontro risale al 26 aprile 2025 (affermazione contro Liam Smith). I due contendenti hanno avuto questa possibilità perché la cintura è vacante in seguito alla positività a un controllo antidoping del kazako Janibek Alimkhanuly, ex detentore del titolo. La riunione di Dublino inizierà alle ore 20.00, sono previsti quattro incontri e poi toccherà a Oliha, attorno alle ore 23.00.

I match precedenti sono, nell’ordine: Greene-Buciuc (medi, 6 round), Hickey-Axe (medi, 8 round), Ward-Kasparian (massimi leggeri, 10 round), Walsh-Denny (medi, 10 round). OA Sport vi propone la diretta live di Oliha-McKenna, Mondiale IBF dei pesi medi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 23.00 circa. Buon divertimento a tutti.