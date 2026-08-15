Nuoto, Razzetti al risparmio in semifinale nei 200 misti agli Europei. Barbotti risponde presente

Gestione delle energie necessaria per Alberto Razzetti nelle batterie dei 200 misti maschili, parte del programma della penultima giornata di gare degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. Nella piscina francese, il ligure ha scelto di fare un po’ il “ragioniere”, considerando che nella sessione serale lo attende già una finale, quella dei 200 farfalla.

In quest’ottica si spiega la prestazione del “Razzo”, quindicesimo nel computo complessivo con il tempo di 1’59”80. Un rischio calcolato, se così possiamo definirlo, in vista degli impegni successivi. Ottima, invece, la prova di Jacopo Barbotti, che non ha certo giocato con il “pedale dell’acceleratore”, cercando comunque di ottenere il massimo possibile.

Per lui, esordiente in una competizione assoluta di questo livello, è arrivato un buon 1’58”70, crono che gli ha permesso di chiudere al settimo posto nell’overall. A guidare la classifica è il britannico Duncan Scott, autore di un 1’57”51 e costretto a spingere anche per via della selezione interna alla squadra del Regno Unito.

Non è un caso, infatti, che Max Litchfield abbia fatto segnare il terzo tempo, in 1’58”43. Tra i due britannici si è inserito il russo Mikhail Shcherbakov, secondo in 1’58”16. In questo “gioco” degli scarti legati alle quote per nazionalità, a rimetterci è stato Thomas Dean, decimo in 1’59”31.

Da segnalare, infine, la presenza dell’ungherese Hubert Kos, che ha preferito cimentarsi su questa distanza anziché nei 100 dorso, considerando che nella sessione serale sarà impegnato nella finale dei 200 farfalla, dove ritroverà proprio Razzetti. Per il magiaro è arrivato l’ottavo tempo, in 1’58”82.