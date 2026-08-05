LIVE Nuoto artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Italia in gara nella finale acrobatica a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata degli Europei di nuoto artistico 2026 in programma a Parigi. Ultimo atto per il nuoto artistico agli Europei di Parigi. La sesta e conclusiva giornata della rassegna continentale assegnerà l’ultimo titolo in programma, quello della routine acrobatica a squadre, specialità che mette in risalto la spettacolarità degli esercizi attraverso salti, torri, lanci e figure ad altissimo coefficiente di difficoltà. L’Italia si presenta all’appuntamento delle 15.00 forte di un bilancio già molto positivo, con cinque medaglie conquistate finora – tre argenti e due bronzi – e con l’obiettivo di chiudere la manifestazione aggiungendo un altro podio al proprio bottino.

Le azzurre arrivano all’ultima gara sulle ali dell’entusiasmo dopo il bronzo conquistato nel libero a squadre, una prestazione che ha rappresentato il riscatto rispetto al quinto posto ottenuto ai Mondiali di Singapore. La routine “Angeli e Demoni”, ideata da Anna Voloshyna, ha raccontato il contrasto tra bene e male attraverso una coreografia intensa e coinvolgente, impreziosita dai costumi bianchi e neri con dettagli rossi e da un’esecuzione in crescendo. L’angelo della storia è Beatrice Andina, detta “Baby”, mentre il ruolo del demone è affidato ad Alessia Macchi. Il messaggio finale è quello dell’equilibrio tra le due anime, con la pace che nasce dall’accettazione reciproca e non dalla vittoria dell’una sull’altra.

Il gruppo guidato dalla responsabile degli esercizi di squadra Roberta Farinelli ha mostrato una crescita costante durante tutta la stagione, migliorando sensibilmente la qualità tecnica rispetto alla prima tappa di Coppa del Mondo disputata proprio a Parigi. Per aumentare il punteggio sono stati inseriti nuovi elementi acrobatici, tra cui due jump di maggiore difficoltà, eseguiti con precisione nella finale del libero, oltre a una doppia torre che ha consentito di incrementare il valore della routine.

Nella finale di oggi l’Italia schiererà Beatrice Andina, Valentina Bisi, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice. Rispetto al libero cambia dunque una delle protagoniste, con l’inserimento di Giorgia Lucia Macino.

La concorrenza sarà la stessa affrontata nelle precedenti gare di squadra. Le principali favorite sono ancora le Atlete Neutrali B, che finora hanno dominato le prove collettive, e la Spagna, entrambe forti di una tradizione consolidata e di un altissimo livello tecnico. Da seguire anche Ucraina, Grecia, Israele, Portogallo e Bulgaria, pronte a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. L’acrobatico rappresenta una disciplina particolare all’interno del nuoto artistico. Oltre alla precisione sincronica e alla qualità tecnica, premia la capacità di realizzare figure spettacolari, lanci e sollevamenti complessi, nei quali forza, coordinazione e fiducia reciproca diventano determinanti. È spesso la prova più emozionante dell’intero programma e può riservare ribaltamenti inattesi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE minuto per minuto della sesta e ultima giornata degli Europei di nuoto artistico 2026 in programma a Parigi. La finale dell’acrobatico a squadre è in programma dalle 15.00. Buon divertimento!