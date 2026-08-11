Nadine Visser brucia Skrzyszowska al fotofinish ed è la nuova campionessa europea dei 100 hs

Si decide per un solo millesimo (avete letto bene) il duello ravvicinato tra Nadine Visser e Pia Skrzyszowska nella finale dei 100 ostacoli ai Campionati Europei di atletica 2026. Sulla pista dell’Alexander Stadium di Birmingham è andata in scena una sfida al cardiopalma tra le due grandi favorite per la vittoria, che ha premiato al fotofinish la rappresentante dei Paesi Bassi.

Visser, leader delle liste continentali stagionali (12.41 a fine giugno), si è laureata per la prima volta in carriera campionessa d’Europa nei 100hs dopo aver collezionato quattro medaglie europee (2 ori e 2 argenti) indoor sui 60. La quarta classificata dei Giochi Olimpici di Parigi si è imposta stasera in finale con il crono di 12.67 (-0.8), raggiungendo la rivale polacca grazie ad un’ottima progressione e spuntandola all’arrivo con un margine invisibile ad occhio nudo.

Ci è voluto un laborioso fotofinish per dirimere la questione, assegnando l’oro alla neerlandese e l’argento ad una Skrzyszowska che si deve dunque accontentare della terza medaglia europea consecutiva nella specialità dopo il trionfo del 2022 ed il terzo posto di due anni fa a Roma. Completa il podio la francese Laeticia Baptè, bronzo in 12.73 davanti alla svizzera campionessa mondiale in carica Ditaji Kambundji (12.75).