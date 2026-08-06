Musetti-Jodar oggi, ATP Montreal: programma, orario d’inizio, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà lo spagnolo Rafael Jodar al terzo turno del Masters 1000 di Montreal: dopo aver esordito sul cemento canadese contro il colombiano Nicolas Mejia, imponendosi per 7-6(8), 6-2, si alzerà subito l’asticella per la testa di serie numero 11 del tabellone, chiamato ad affrontare uno degli avversari più temibili e più ostici da battere in questo momento. Rientrato in campo dopo tre mesi e raggiunti i quarti di finale del torneo ATP 500 di Washington, il tennista italiano sta cercando di farsi strada in questo evento e di portare a casa punti preziosi per il ranking, in avvicinamento a Cincinnati e agli US Open.

L’appuntamento è per la notte italiana venerdì 7 agosto: terzo incontro a partire dalle ore 18.30 di giovedì 6 agosto e non inizierà prima delle ore 01.00. Si preannuncia grande spettacolo tra il 24enne, numero 13 del mondo, e il 19enne numero 15 del ranking ATP. L’unico precedente risale alla scorsa settimana, quando l’iberico si impose ai quarti di finale di Washington con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra il ceco Jiri Lehecka e il belga Alexander Blockx.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Jodar, incontro valido per il terzo turno del Masters 1000 di Montreal. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Montreal sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-JODAR ATP MONTREAL OGGI

Venerdì 7 agosto

Terzo match dalle ore 18.30 di giovedì 6 agosto e non prima delle ore 01.00 di venerdì 7 agosto Lorenzo Musetti vs Rafael Jodar – Diretta tv su Sky Sport Uno

In precedenza, a partire dalle ore 18.30 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Navone-Fils, Norrie-de Minaur. Al termine, e non prima delle ore 01.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-JODAR MONTREAL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.