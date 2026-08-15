Mondiali ginnastica ritmica 2026 oggi: orari 15 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara

Oggi venerdì 15 agosto va in scena la quarta giornata dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica: prosegue l’avventura a Francoforte (Germania), dove si disputerà la finale del concorso generale per gruppi. Le squadre si fronteggeranno a viso aperto, impegnandosi in entrambi gli esercizi di riferimento: le cinque palle e il misto (3 cerchi e 2 paia di clavette): entrambi i punteggi conseguiti verranno sommati e si stilerà la classifica dell’all-around.

Le compagini che conquisteranno le medaglie staccheranno anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia non sarà tra le grandi favorite delle vigilie: le Farfalle sono un po’ sottotono, come testimoniano il tredicesimo posto agli Europei e diversi passaggi a vuoto in Coppa del Mondo, ma proveranno a riemergere nel grande evento e a togliersi delle soddisfazioni. In pedana si esibiranno Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi.

Le azzurre saranno impegnate nel gruppo A, tra le ore 11.00 e le ore 12.53. A seguire ci sarà spazio per i due successivi raggruppamenti, con la conclusione della gara prevista alle ore 17.45 circa. Puntare a una medaglia nel concorso generale è oggettivamente fuori portata, rientrare nelle migliori otto sarebbe positivo e da lì bisognerà poi ripartire in vista della prossima annata agonistica. Si preannuncia una grande bagarre per le posizioni che contano tra Russia, Bielorussia, Spagna, Israele, Cina, Brasile, Bulgaria, Ucraina, Giappone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica per la giornata di oggi (sabato 15 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.30 alle ore 12.55 e su Rai 2 dalle ore 14.00 alle ore 17.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Sabato 15 agosto

11.00-12.53 Concorso generale per gruppi, 5 palle e 3 cerchi/4 clavette (gruppo A), con l’Italia

13.45-15.38 Concorso generale per gruppi, 5 palle e 3 cerchi/4 clavette (gruppo B)

15.53-17.46 Concorso generale per gruppi, 5 palle e 3 cerchi/4 clavette (gruppo C)

ITALIANE IN GARA MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Sabato 15 agosto

11.00-12.53 Concorso generale per gruppi, 5 palle e 3 cerchi/4 clavette (gruppo A): Italia (Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi).

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 11.30 alle ore 12.55, gratis e in chiaro; Rai 2 dalle ore 14.00 alle ore 17.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 in versione integrale, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.