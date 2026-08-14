Mondiali ginnastica ritmica 2026 oggi in tv: orari 14 agosto, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 14 agosto va in scena la terza giornata dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica: prosegue l’avventura a Francoforte (Germania), dove si disputerà la finale del concorso generale individuale. Le migliori diciotto atlete del turno preliminare si contenderanno le medaglie nell’univo evento previsto anche alle Olimpiadi e chi salirà sul podio conquisterà anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tutte le ginnaste si cimenteranno con quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette, nastro) e tutti i punteggi verranno sommati per stilare la classifica generale.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 16.00)

Sofia Raffaeli si presenterà all’appuntamento con il quinto punteggio di accredito del turno preliminare e proverà ad andare a caccia della medaglia, dopo i bronzi meritati alle Olimpiadi di Parigi 2024 e nella passata rassegna iridata. Tara Dragas ha rimontato dopo una prima giornata sottotono ed è riuscita a meritarsi il pass, ora la friulana cercherà di essere una outsider. La fuoriclasse marchigiana scenderà in pedana alle ore 18.30 (nel gruppo delle nove migliori), mentre la sua compagna di squadra aprirà le danze alle ore 16.00 nel secondo raggruppamento di merito. La grande favorita della vigilia è la tedesca Darja Varfolomeev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica per la giornata di oggi (venerdì 14 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 dalle ore 16.00 fino alle ore 18.10; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Venerdì 14 agosto

16.00-18.10 Concorso generale individuale, finale: piazzate dal 18mo al 10mo posto in qualifica, con Tara Dragas

18.30-20.40 Concorso generale individuale, finale: piazzate dal nono al primo posto in qualifica, con Sofia Raffaeli

ITALIANE IN GARA MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Tara Dragas (nel primo gruppo) e Sofia Raffaeli (nel secondo gruppo).

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 16.00 alle ore 18.10, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 in versione integrale, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.