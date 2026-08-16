Mondiali equitazione 2026 oggi: orari 16 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Non si fermano ad Aachen, in Germania, i Mondiali equestri 2026. Sui campi di gara teutonici proseguono le gare e le assegnazioni di titoli e medaglie iridate nelle varie specialità impegnate in questi giorni.

In questa domenica 16 agosto, saranno protagonisti gli specialisti del completo, che andranno a chiudere il loro concorso a squadre e individuale con la prova di salto ostacoli. Prima di loro, toccherà agli interpreti del volteggio, di scena fra Pas-de-Deux e prova libera a squadre.

Gli italiani in gara saranno Giovanni Ugolotti e Andrea Cincinnati, rimasti in corsa solo come individualisti nel completo, e Rebecca Greggio e Davide Zanella nel Pas-de-Deux, oltre alla formazione italiana nella prova libera a squadre. Le gare oderne non verranno trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.

CALENDARIO MONDIALI EQUITAZIONE 2026

Domenica 16 agosto

9.30 Volteggio, finale prova libera di Pas-de-Deu (Rebecca Greggio e Davide Zanella)

12.00 Volteggio, prova libera competizione a squadre ufficiale (Italia)

13.00 Concorso completo, salto ostacoli a squadre e individuale (Giovanni Ugolotti, Andrea Cincinnati)

PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.