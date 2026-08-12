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Mondiali equitazione 2026 oggi: orari 12 agosto, tv, streaming, italiani in gara
Dopo la giornata inaugurale di ieri, proseguono senza sosta ad Aachen i Mondiali equestri 2026. Ancora una volta sarà il dressage a illuminare la scena, nel momento decisivo per l’assegnazione delle prime medaglie, in particolare a squadre.
In questo mercoledì 12 agosto, oltre alla composizione del primo podio iridato della manifestazione, si comincerà a guardare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, con le formazioni più importanti della disciplina che vorranno sigillare già ora il pass a Cinque Cerchi (7 pass a disposizione USA esclusi, ndr). Non vi saranno, in generale, italiani in gara.
La seconda giornata dei Mondiali 2026 di equitazione, in programma oggi (mercoledì 12 agosto), sarà visibile in diretta streaming su FEI TV, la piattaforma ufficiale della federazione internazionale.
MONDIALI EQUITAZIONE 2026 OGGI
Mercoledì 12 agosto
Ore 08.20-18.30 Dressage, Grand Prix finale a squadre e qualificazioni individuali
AZZURRI IN GARA
Mercoledì 12 agosto
Non ci saranno italiani in gara
PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: FEI TV