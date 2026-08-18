Marco Frigo all’UAE Team Emirates-XRG: contratto fino al 2028

È ufficiale: Marco Frigo vestirà la maglia dell’UAE Team Emirates-XRG a partire dalla stagione 2027. La formazione emiratina ha annunciato l’ingaggio del corridore italiano, che ha sottoscritto un contratto biennale con scadenza al termine del 2028. Un accordo che segna un passaggio importante nella carriera del 26enne veneto e che lo inserirà in una delle squadre più competitive del panorama internazionale.

Nato a Bassano del Grappa nel 2000, Frigo completerà la stagione 2026 con l’NSN Cycling Team, prima di intraprendere una nuova fase della propria carriera al fianco di Tadej Pogačar e degli altri big della formazione emiratina. Passista-scalatore dotato di una buona tenuta sulle lunghe distanze e particolarmente efficace nelle azioni da lontano, l’azzurro sembra destinato a ricoprire soprattutto un ruolo di supporto all’interno di un organico costruito per competere ai massimi livelli nelle corse a tappe e nelle grandi classiche.

L’arrivo di Frigo risponde anche a una precisa logica di mercato dell’UAE Team Emirates-XRG: non soltanto puntare sui grandi nomi, ma rafforzare il proprio blocco di gregari con corridori capaci di garantire continuità, resistenza e affidabilità tattica. In questo senso, le caratteristiche del corridore italiano possono rivelarsi preziose soprattutto nelle fasi più dure delle gare, quando sarà necessario lavorare per il capitano o inserirsi nelle fughe per modificare gli equilibri della corsa.

Per Frigo, il trasferimento rappresenta invece la naturale evoluzione di un percorso costruito nei primi anni da professionista. È lo stesso corridore a sottolineare quanto questo passaggio sia legato alla maturazione della propria identità sportiva: “Credo che i primi quattro anni da professionista siano stati un processo in cui ho plasmato e trovato la mia identità di corridore“.

Una crescita che, secondo il veneto, è stata riconosciuta anche dalla sua nuova squadra. “Credo che UAE l’abbia capito, ci abbia creduto e penso che le nostre idee sul futuro siano molto allineate“, ha aggiunto Frigo, evidenziando così la sintonia tra le proprie ambizioni e il progetto della formazione emiratina.

Frigo guarda dunque con entusiasmo alla nuova avventura, consapevole del livello di competitività che troverà all’interno della squadra di Pogačar. “Detto questo, non vedo l’ora di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambiziosi della squadra“, ha concluso.