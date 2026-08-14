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Ciclismo in lutto per la morte di Finlay Tarling: incidente alla Volta a Portugal e tappa neutralizzata

Pubblicato

10 secondi fa

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Ciclismo / Lapresse

Il mondo del ciclismo è in lutto per la tragica notizia della morte di Finlay Tarling, giovane promessa dell’NSN Development Team e fratello minore di Joshua (campione europeo a cronometro nel 2023). Il diciannovenne britannico ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto nel corso dell’ottava tappa del Giro del Portogallo 2026, che è stata poi neutralizzata.

L’organizzazione della 87ma Volta a Portugal annuncia con profondo dolore la scomparsa del ciclista britannico Finlay Tarling, del team NSN Development, a seguito di un grave incidente avvenuto durante l’ottava tappa della corsa“, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dagli organizzatori della corsa a tappe lusitana dopo il terribile incidente odierno.

In questo momento di profondo dolore, l’organizzazione della Volta a Portugal e la Federazione Ciclistica Portoghese esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia di Finlay Tarling, ai suoi compagni di squadra, al Team di Sviluppo NSN e a tutti i suoi amici e cari. Alla luce di questo tragico evento, la gara verrà neutralizzata fino a Fafe e, in segno di rispetto e lutto, la cerimonia di premiazione prevista per oggi non avrà luogo“, ha aggiunto l’organizzazione della Volta a Portugal.

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In base alla ricostruzione di ‘A Bola’, il corridore gallese classe 2006 sarebbe stato investito da un veicolo che viaggiava in direzione opposta e non faceva parte della carovana del Giro del Portogallo.

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