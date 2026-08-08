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Marco Bezzecchi sincero: “Sono tornato a divertirmi. Domani l’obiettivo è finire il GP”

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1 giorno fa

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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi / IPA Sport

Marco Bezzecchi conquista un prezioso terzo posto nella Sprint Race di Silverstone e completa uno storico podio interamente targato Aprilia. Il pilota romagnolo ha tagliato il traguardo alle spalle del vincitore Jorge Martín e di Ai Ogura, confermando una competitività che assume un significato ancora maggiore alla luce delle difficoltà vissute nelle ultime settimane.

Bezzecchi era scattato dalla seconda fila, con il quinto tempo ottenuto in qualifica, e ha saputo trasformare una gara tutt’altro che semplice in un risultato di grande valore. La prestazione, infatti, arriva a meno di un mese dall’operazione chirurgica alla clavicola sinistra, infortunata durante il weekend del Sachsenring.

Un contesto che rende ancora più significativo il podio conquistato a Silverstone. Al termine della Sprint, Bezzecchi non ha nascosto la propria emozione, arrivando fino alle lacrime durante le interviste e le celebrazioni. Un’esplosione emotiva legata non soltanto al risultato ottenuto in pista, ma anche al peso di un periodo particolarmente complicato.

È stato un periodo difficile, molto importante tornare a divertirmi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Difficile far capire quello che sto provando, un grande grazie a chi mi è stato vicino“, ha raccontato a caldo il pilota Aprilia.

Parlando ai microfoni di Sky Sport del periodo difficile attraversato e delle lacrime versate dopo la gara, Marco ha spiegato il significato di quelle emozioni: “È una bella esplosione di emozioni quando ho abbracciato i miei ragazzi. Un periodo difficile dal dopo Mugello. Quello che provi alle gare, te lo porti a casa. Come ciliegina sulla torta ci sono stati anche gli infortuni. È stata quasi una tortura. È stato bello avere tante persone fantastiche che mi hanno aiutato, che sono state insieme a me. Un grande grazie a tutti“.

Il terzo posto è arrivato nonostante una giornata fisicamente impegnativa. Bezzecchi ha raccontato di aver accusato qualche difficoltà già al risveglio e di aver pagato lo sforzo durante le qualifiche: “Giornata tosta, mi sono svegliato e stavo un po’ peggio. Le qualifiche mi hanno spaccato, mi mancava un po’ di forza. Dopo, però, la Sprint ho dato tutto quello che avevo“.

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Il pensiero è già rivolto alla gara lunga di domani, che rappresenterà una sfida ancora più impegnativa dal punto di vista fisico. Bezzecchi non nasconde le proprie preoccupazioni e fissa un obiettivo molto concreto: arrivare al traguardo dando il massimo possibile. “Sono abbastanza preoccupato, il mio obiettivo è finire la gara. Già oggi ho avuto un calo, poi parlo nel box con Jorge (Martin, ndr.) e gli chiedo se va più piano. Scherzi a parte, proverò a portare a casa il massimo che riesco“.

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