GP Gran BretagnaMotoGP
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Gran Bretagna 2026: Jorge Martin precede Ai Ogura e Marco Bezzecchi
Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 8 agosto, il fine settimana del GP della Gran Bretagna, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 10 giri del circuito di Silverstone, valida per la dodicesima tappa del calendario di MotoGP.
Tripletta dell’Aprilia: vittoria dello spagnolo Jorge Martin, che precede il nipponico Ai Ogura, alla piazza d’onore, e l’azzurro Marco Bezzecchi, che sale sul gradino più basso del podio. Resta ai piedi del podio, invece, lo spagnolo Alex Marquez, quarto.
Quinta posizione per l’altro azzurro Fabio Di Giannantonio, che precede gli spagnoli Pedro Acosta, sesto, e Joan Mir, settimo, mentre si classifica ottavo un altro italiano, Franco Morbidelli. Completa la zona punti della Sprint, infine, l’iberico Marc Marquez, nono.
CLASSIFICA SPRINT GP GRAN BRETAGNA 2026 MOTOGP
1 Jorge Martin 89 — — — 2:00.611 10 329.2 Aprilia Aprilia Racing
2 Ai Ogura 79 1.530 1.530 — 2:00.233 10 333.3 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team
3 Marco Bezzecchi 72 3.974 2.444 — 2:00.594 10 333.3 Aprilia Aprilia Racing
4 Alex Marquez 73 6.956 2.982 — 2:00.501 10 333.3 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP
5 Fabio Di Giannantonio 49 8.651 1.695 — 2:01.785 10 332.3 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing
6 Pedro Acosta 37 10.745 2.094 — 2:01.264 10 330.2 KTM Red Bull KTM Factory Racing
7 Joan Mir 36 10.826 0.081 — 2:00.496 10 335.4 Honda Honda HRC Castrol
8 Franco Morbidelli 21 12.539 1.713 — 2:00.930 10 330.2 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing
9 Marc Marquez 93 13.965 1.426 — 2:02.992 10 330.2 Ducati Ducati Lenovo Team
10 Diogo Moreira 11 13.992 0.027 — 2:00.876 10 332.3 Honda Pro Honda LCR
11 Brad Binder 33 14.142 0.150 — 2:00.107 10 323.3 KTM Red Bull KTM Factory Racing
12 Luca Marini 10 14.344 0.202 — 2:00.534 10 334.3 Honda Honda HRC Castrol
13 Jack Miller 43 14.540 0.196 — 2:00.267 10 333.3 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP
14 Fabio Quartararo 20 15.213 0.673 — 2:01.242 10 329.2 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team
15 Enea Bastianini 23 16.892 1.679 — 2:00.542 10 332.3 KTM Red Bull KTM Tech3
16 Alex Rins 42 20.194 3.302 — 2:02.612 10 325.3 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team
17 Francesco Bagnaia 63 23.722 3.528 — 2:02.589 10 331.2 Ducati Ducati Lenovo Team
18 Pol Espargaro 44 24.380 0.658 — 2:01.346 10 333.3 KTM Red Bull KTM Tech3
19 Augusto Fernandez 47 27.593 3.213 — 2:01.870 10 323.3 Yamaha Yamaha Factory Racing
20 Toprak Razgatlioglu 7 34.332 6.739 — 2:04.461 10 324.3 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP
RT Raul Fernandez P — 25 5 giri 2:08.842 5 303.3 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team
RT Cal Crutchlow P — 35 7 giri 2:12.415 3 284.9 Honda Castrol Honda LCR
RT Iker Lecuona 27 — — 10 giri — 1 333.3 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP